Чергова пропаганда пролунала на російському телебаченні. Її в мережі оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

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Росіяни поширюють новий пропагандистський хіт

На ролику у студії державного російського телеканалу гості традиційно обговорювали Україну. Один з них побідкався, що Європа "не підтримує бідних українських бабусь".

Ну хоча б ковдр шерстяних привезли бабусям українським, які замерзають. Два або три літаки гуманітарної допомоги,

– заявив гість студії.

Натомість міжнародна спільнота з незрозумілих йому причин натомість "тренує українських солдатів і навчає їх тактики вбивати й маневрувати в умовах міської війни та конфлікту низької інтенсивності".

"Про хлопчиків в трусіках чули, про монтажну піну чули. Ловіть новий хіт роспропаганди про бабусь, що замерзають", – написав Штірліц.

Цікаво, що один із користувачів мережі під оприлюдненим роликом прикріпив скриншот з десятком новин про те, як люди замерзають у Росії. Ймовірно, пропагандисти знову щось наплутали.

Нагадаємо, будь-яка допомога Україні від міжнародних партнерів, зокрема, й у вигляді військових навчань, необхідна, аби краще протидіяти російським найманцям, які окупували частину Донбасу та регулярно обстрілюють українські позиції.

Нові заяви російських пропагандистів: дивіться відео

Інший прояв російської пропаганди