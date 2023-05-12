Так, оккупанты пытаются применить такие тактические приемы, как контрнаступление. Об этом 24 Каналу сказал командир подразделения аэроразведки "TERRA" Николай Волохов.

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Россияне были не готовы

Раньше оккупанты наступали и, если продвигались, закреплялись, разворачивали плацдарм для нового наступления и продолжали давить. Теперь они начали играть по-другому. Россияне потеряли ранее захватившую территорию и пытаются перейти к контрнаступательным действиям для восстановления своего положения.

Подтягивают резервы, танки, пытаются подтянуть пехоту как можно ближе к нашим позициям. Пока у них не удается,

– констатировал военнослужащий.

Волохов уверяет, что не стоит недооценивать врага и думать, что он слаб. Лучше считать, что он силен и ошибиться, чем наоборот. Но, по мнению бойца, россияне были не готовы. Те потери, которые им наносят наши ВСУ – и в пехоте, и в технике, и в авиации, и в средствах РЭБ – колоссальны.

И во время наших наступательных действий были не готовы, и после наших наступательных действий я не почувствовал от них какой-либо реакции, которую можно было бы назвать достойной,

– утверждает командир подразделения аэроразведки "TERRA".

Как отмечает боец, своевременного выдвижения резервов для обеспечения обороны не наблюдалось. И после того, как их позиции были утрачены, своевременного накопления новых сил для контратаки и артиллерийского ответа на действия украинских войск тоже не произошло.

"У меня складывается такое впечатление, что у них либо уже все посыпалось, либо посыплется в ближайшее время", – считает Волохов.

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Почему Пригожин взывает о безумных потерях и снарядном голоде

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин признает, что потери в живой силе катастрофические. Это правда, однако россияне постоянно теряли большое количество бойцов.

Для их тактики ведение войны – это вообще нормально. Бросаться мясом, не жалеть личный состав, с расчетом на то, что у них его очень много, поэтому в любом случае должно хватить,

– говорит Волохов.

Насчет слов Пригожина о снарядном голоде, отмечает командир, это связано с тем, что россияне взяли слишком высокую планку, но ничего не выходит, поэтому они пытаются свои неуспехи "спихнуть" на кого-то.

"Это якобы не "Вагнер", а регулярные войска, российские власти, чиновники, бюрократия, коррупция мешают им сдержать свои слова, что они никуда не уйдут, а возьмут Бахмут", – пояснил Волохов.

В то же время защитник акцентировал, что с проблемой нехватки боеприпасов на войне сталкиваются все стороны. Об этом говорят и артиллеристы, и пехота.

"У нас их было недостаточно, у него (Пригожина – 24 Канал) их было недостаточно, их всегда будет недостаточно. При этом мы отвоевали 2 километра, а они – сдали. Разница только в этом", – подытожил командир подразделения аэроразведки "TERRA" Николай Волохов.

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