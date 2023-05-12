Так, окупанти намагаються застосувати такі тактичні прийоми, як контрнаступ. Про це 24 Каналу сказав командир підрозділу аеророзвідки "TERRA" Микола Волохов.

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Росіяни були не готові

Раніше окупанти наступали і, якщо просувалися, закріплювалися, розгортали плацдарм для нового наступу і продовжували тиснути. Зараз вони почали грати по-іншому. Росіяни втратили територію, яку раніше захопили, і намагаються перейти до контрнаступальних дій задля відновлення свого положення.

Підтягують резерви, танки, намагаються підтягнути піхоту якомога ближче до наших позицій. Поки що у них не вдається,

– констатував військовослужбовець.

Волохов запевняє, що не варто недооцінювати ворога і думати, що він слабкий. Краще вважати, що він сильний, і помилитися, ніж навпаки. Але, на думку бійця, росіяни були не готові. Ті втрати, яких їм завдають наші ЗСУ – і в піхоті, і в техніці, і в авіації, і в засобах РЕБ – є колосальними.

І під час наших наступальних дій були не готові, і після наших наступальних дій я не відчув від них якоїсь реакції, яку можна було б назвати достойною,

– стверджує командир підрозділу аеророзвідки "TERRA".

Як зауважує боєць, своєчасного висунення резервів для забезпечення оборони не спостерігалося. І після того, як їхні позиції були втрачені, своєчасного накопичення нових сил для контратаки та артилерійської відповіді на дії українських військ також не відбулося.

"У мене складається таке враження, що в них або вже все посипалося, або посиплеться найближчим часом", – вважає Волохов.

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Чому Пригожин волає про шалені втрати та снарядний голод

Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин визнає, що втрати у живій силі катастрофічні. Це правда, проте росіяни постійно втрачали велику кількість бійців.

Для їхньої тактики ведення війни – це взагалі нормально. Кидатися м'ясом, не жаліти особовий склад, з розрахунком на те, що у них його дуже багато, тому у будь-якому випадку має вистачити,

– говорить Волохов.

Щодо слів Пригожина про снарядний голод, зазначає командир, це пов'язано з тим, що росіяни взяли надто високу планку, але нічого не виходить, тому вони намагаються свої неуспіхи "спихнути" на когось.

"Це буцімто не "Вагнер", а регулярні війська, російська влада, чиновники, бюрократія, корупція заважають їм дотримати своїх слів, що вони нікуди не підуть, а візьмуть Бахмут", – пояснив Волохов.

Водночас захисник акцентував, що з проблемою нестачі боєприпасів на війні стикаються усі сторони. Про це говорять і артилеристи, і піхота.

"У нас їх було недостатньо, у нього (Пригожина – 24 Канал) їх було недостатньо, їх зажди буде недостатньо. При цьому ми відвоювали 2 кілометри, а вони – здали. Різниця лише у цьому", – підсумував командир підрозділу аеророзвідки "TERRA" Микола Волохов.

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