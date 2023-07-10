Бахмут берут под огневой контроль Силы обороны, – Сырский

В Бахмуте в Донецкой области русские войска загнаны в ловушку. Силы обороны берут под огневой контроль несокрушимый город.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует 24 Канал. По его словам, враг загнан в ловушку.

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Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль сил обороны. Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций,

– отметил Александр Сырский.

Командующий показал, как украинские защитники на крышах бахмутских многоэтажек уничтожают российских оккупантов, устроивших там позиции. Воины 77 отдельной аэромобильной бригады обнаружили и попали в позицию россиян с ПТУРом (противотанковая управляемая ракета).

Аэроразведка обнаружила позиции россиян с ПТУРом: видео

Защитники взяли господствующие высоты

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши защитники уже несколько дней держат огневой контроль над городом.

В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу,

– отметила Маляр.

По ее словам, это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.

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