ЧВК "Вагнера" не смогло захватить город до всех ранее анонсированных сроков. Дедлайны, которые ставит себе Россия, не стоит воспринимать слишком серьезно. Об этом 24 Каналу рассказал Евгений Оропай – командир роты в составе батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии.
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Заявления Пригожина – театральщина
Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин уверенно заявлял, что его бойцы якобы выйдут из Бахмута 10 мая из-за "снарядного голода". Минобороны якобы удовлетворили потребности вагнеровцев. Но потом Пригожин сам это и опроверг. Из этого можно сделать несложный вывод, что все заявления и обещания "повара Путина" пустые слова.
Пригожин обещал Путину и военному руководству, что смогут забрать Бахмут еще до Нового года. Наш батальон "Свобода" тогда сидел на позициях и ржал с этого очень сильно. Им не удалось до сих пор взять Бахмут в окружение и продвинуться. Смогли только закрепиться,
– рассказал Евгений Оропай.
Готовили обещаниями и сама российская власть. От представителей России звучали заявления о взятии Бахмута до марта. Такое же заявление в конце концов сделали и до 9 мая. Надежды возлагали, конечно, на вагнеровцев.
"Это все театральщина, которая разыгрывается внутри России. Массированного голода (снарядного – 24 Канал) в ЧВК "Вагнера", как и у регулярных войск нет. У них есть крылатые ракеты, снаряды к артиллерии советского образца и запасы, которые они используют. При этом есть трудности именно с подвозом этих БК", – отметил боец ВСУ.
Поэтому, подчеркнул военный, нельзя говорить о затишье или паузе. Всё это скорее связано с логистическими проблемами россиян.
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Цель провокаций Пригожина
Действия Евгения Пригожина сейчас направлены только на снятие с себя ответственности перед будущими избирателями. Хотя выборов пока нет, но говорится о тех, кто сейчас активно поддерживает ЧВК "Вагнера".
Он не хочет, чтобы именно на него и ЧВК падали "все шишки", что он не выполнил поставленные приказы. Потому и он сказал, что выйдет из Бахмута 10 мая. Выйдет ли он сегодня? Нет, потому что он очень сильно провалит оборону России и наши силы смогут намного сильнее продвинуться, чем сейчас.
– объяснил Оропай.
По словам воина ВСУ, все, что говорит враг в прямом эфире – это, прежде всего, для дезинформации. Верхушка России, вероятно, равно как и украинское командование не будет раскрывать всех своих козырей. Поэтому стоит сосредотачиваться только на том, как можно вернуть наши территории путем уничтожения россиян, а надеяться на лживые обещания.
Потери оккупантов в Бахмуте: статистика впечатляет
- Из-за многочисленных потерь ЧВК "Вагнера" некоторые их позиции перешли к регулярным войскам России. Впрочем, из-за неготовности и необученности оккупанты не могут их содержать. Вооруженные Силы Украины смогли продвинуться вглубь Бахмута примерно на 2 километра. Об этом 10 мая сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
- Ранее полковник Череватый озвучил приблизительные потери вагнеровцев и регулярной армии России на Бахмутском направлении. За 9 месяцев борьбы Россия лишилась около 100 тысяч военных. Следует уточнить, что это лишь приблизительные подсчеты. Цифра может быть и больше.
- Интересно вспомнить и о случае, когда российский журналист позвонил в ЧВК "Вагнера", желая якобы записаться в их ряды. Представитель вагнеровцев мягко намекнул, что шанс выжить на войне будет ничтожным.