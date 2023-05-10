ЧВК "Вагнера" не смогло захватить город до всех ранее анонсированных сроков. Дедлайны, которые ставит себе Россия, не стоит воспринимать слишком серьезно. Об этом 24 Каналу рассказал Евгений Оропай – командир роты в составе батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии.

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Заявления Пригожина – театральщина

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин уверенно заявлял, что его бойцы якобы выйдут из Бахмута 10 мая из-за "снарядного голода". Минобороны якобы удовлетворили потребности вагнеровцев. Но потом Пригожин сам это и опроверг. Из этого можно сделать несложный вывод, что все заявления и обещания "повара Путина" пустые слова.

Пригожин обещал Путину и военному руководству, что смогут забрать Бахмут еще до Нового года. Наш батальон "Свобода" тогда сидел на позициях и ржал с этого очень сильно. Им не удалось до сих пор взять Бахмут в окружение и продвинуться. Смогли только закрепиться,

– рассказал Евгений Оропай.

Готовили обещаниями и сама российская власть. От представителей России звучали заявления о взятии Бахмута до марта. Такое же заявление в конце концов сделали и до 9 мая. Надежды возлагали, конечно, на вагнеровцев.

"Это все театральщина, которая разыгрывается внутри России. Массированного голода (снарядного – 24 Канал) в ЧВК "Вагнера", как и у регулярных войск нет. У них есть крылатые ракеты, снаряды к артиллерии советского образца и запасы, которые они используют. При этом есть трудности именно с подвозом этих БК", – отметил боец ВСУ.

Поэтому, подчеркнул военный, нельзя говорить о затишье или паузе. Всё это скорее связано с логистическими проблемами россиян.

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Цель провокаций Пригожина

Действия Евгения Пригожина сейчас направлены только на снятие с себя ответственности перед будущими избирателями. Хотя выборов пока нет, но говорится о тех, кто сейчас активно поддерживает ЧВК "Вагнера".

Он не хочет, чтобы именно на него и ЧВК падали "все шишки", что он не выполнил поставленные приказы. Потому и он сказал, что выйдет из Бахмута 10 мая. Выйдет ли он сегодня? Нет, потому что он очень сильно провалит оборону России и наши силы смогут намного сильнее продвинуться, чем сейчас.

– объяснил Оропай.

По словам воина ВСУ, все, что говорит враг в прямом эфире – это, прежде всего, для дезинформации. Верхушка России, вероятно, равно как и украинское командование не будет раскрывать всех своих козырей. Поэтому стоит сосредотачиваться только на том, как можно вернуть наши территории путем уничтожения россиян, а надеяться на лживые обещания.

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