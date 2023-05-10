ПВК "Вагнера" не змогло захопити місто до усіх раніше анонсованих термінів. Дедлайни, які ставить собі Росія, не варто сприймати аж надто серйозно. Про це 24 Каналу розповів Євген Оропай – командир роти в складі батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії.

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Заяви Пригожина – театральщина

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин впевнено заявляв, що буцімто його бійці вийдуть із Бахмута 10 травня через "снарядний голод". Міноборони начебто задовольнили потреби вагнерівців. Але потім Пригожин сам це і спростував. З цього можна зробити нескладний висновок, що всі заяви та обіцянки "кухаря Путіна" є пустими словами.

Пригожин обіцяв Путіну і військовому керівництву, що зможуть забрати Бахмут ще до Нового року. Наш батальйон "Свобода" тоді сидів на позиціях і ржав з цього дуже сильно. Їм не вдалося до цього часу взяти Бахмут в оточення і просунутись. Змогли лише закріпитись,

– розповів Євген Оропай.

Готували обіцянками й сама російська влада. Від представників Росії лунали заяви про взяття Бахмута до березня. Таку ж заяву зрештою зробили і перед 9 травня. Надії покладали, звісно, на вагнерівців.

"Це все театральщина, яка розігрується всередині Росії. Масованого голоду (снарядного – 24 Канал) у ПВК "Вагнера", як і в регулярних військ немає. У них є крилаті ракети, снаряди до артилерії радянського зразка і запаси, які вони використовують. Але при цьому є труднощі саме з підвезенням цих БК", – зазначив боєць ЗСУ.

Тому, наголосив військовий, не можна говорити про затишшя чи паузу. Все це радше пов'язано з логістичними проблемами росіян.

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Мета провокацій Пригожина

Дії Євгєнія Пригожина зараз спрямовані лише на зняття з себе відповідальності перед майбутніми виборцями. Хоч виборів поки немає, але мовиться про тих, хто зараз активно підтримує ПВК "Вагнера".

Він не хоче, щоб саме на нього і ПВК падали "усі шишки", що він не виконав поставлені накази. Тому й він сказав, що вийде з Бахмута 10 травня. Чи вийде він сьогодні? Ні, тому що він дуже сильно провалить оборону Росії й наші сили зможуть набагато сильніше просунутись, ніж зараз,

– пояснив Оропай.

За словами воїна ЗСУ, все, що говорить ворог у прямої ефірі – це насамперед для дезінформації. Верхівка Росії, ймовірно, так само як і українське командування не розкриватиме усіх своїх козирів. Тому варто зосереджуватись лише на тому, як можна повернути наші території шляхом знищення росіян, а сподіватись на їхні брехливі обіцянки.

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