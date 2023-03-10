В ISW проанализировали ситуацию вокруг Бахмута: где и почему оккупанты особенно активны

Россияне продолжают наступать на Бахмут. Ситуация там очень сложная и динамичная.

Россияне продолжают подтягивать дополнительные ресурсы в Бахмут. Вероятно, "вагнеровцы" ожидают помощи, прежде чем продолжить наступать в город с восточного направления.

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Сейчас оккупанты самые активные к северо-западу от Бахмута

В ISW предположили, что 9 марта российские войска, вероятно, продвинулись северо-западнее Бахмута. Эксперты сделали такой вывод из заявлений Евгения Пригожина, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" полностью захватили Дубово-Василовку (6 километров северо-западнее Бахмута). Опубликованные 9 марта кадры с геолокацией указывают на то, что силы Вагнера, вероятно, захватили поселок. Вдобавок Генштаб ВСУ сообщил, что 8 марта российские войска провели по меньшей мере 30% своих наступательных операций в Украине северо-западнее Бахмута.

Однако есть и направления, из которых оккупантов удалось выбить. В Генштабе не сообщали о нападениях российских войск в районе Хромово с 1 марта, а украинские силы возобновили речные переправы в этом районе после того, как россияне 4 марта разрушили там мост.

ISW оценила, что украинские силы, вероятно, оттеснили российские войска от Хромового, а сообщения о наведении понтонных мостов позволяют предположить, что украинские силы укрепляют свои позиции вокруг критически важных наземных рубежей в связи в Хромово.

Российские силы могут временно сосредоточить свои оперативные усилия северо-западнее Бахмута, чтобы создать условия для будущих наступательных операций, направленных против этих укрепленных украинских позиций в районе Хромово или намерены обойти их в более широком окружении,

– заявили в ISW.

Наступление россиян на восточном Бахмуте, похоже, замерло

Эксперты сообщили, что наступательная операция "вагнеровцев" в восточном Бахмуте, похоже, вошла во временную тактическую паузу. Также остается непонятным, сохранят ли "вагнеровцы" свое оперативное преимущество в будущих наступлениях россиян в городе.

Сообщений о том, что боевики Вагнера ведут наступательные операции с восточного Бахмута в центральные районы города, не поступало. Ранее сообщалось, что 7 марта российские войска захватили весь восточный Бахмут, расположенный к востоку от реки Бахмутка. Однако поскольку российские силы добивались этого 9 месяцев с большим истощением сил, вероятно, они не готовы к форсированию реки Бахмутка и двигаться тем направлением в центр города.

Похоже, фронтальное наступление на восточный Бахмут нуждалось в значительном количестве личного состава и ресурсов. И пока неясно, достигло ли наступление кульминации на этом направлении. Официальный представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый 9 марта заявил, что в последнее время в Бахмут прибыло все больше российских воздушно-десантных и механизированных подкреплений.

Прибытие в этот район увеличенного количества обычных российских сил может указывать на то, что российские силы намерены компенсировать возможную кульминацию наступательных операций Вагнера в Бахмуте новыми обычными войсками.

– добавили в ISW.

Они предположили, что "вагнеровцы" могут принять временную тактическую паузу, чтобы дождаться подкрепления и пополнить свои запасы перед продолжением тяжелого наступления.