Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, россияне также привлекли десятки танков и 450 бронемашин.

К теме Оккупанты бросили все свои ресурсы, но оборона справляется, – Маляр о ситуации в Бахмуте

Сколько россиян сражается в районе Бахмута

На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысяч личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии,

– заявил Череватый.

Он отметил, что ежедневно потери захватчиков в районе Бахмута составляют около 100 погибших.

Ситуация в Бахмуте: последние новости