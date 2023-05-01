Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, россияне также привлекли десятки танков и 450 бронемашин.
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Сколько россиян сражается в районе Бахмута
На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысяч личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии,
– заявил Череватый.
Он отметил, что ежедневно потери захватчиков в районе Бахмута составляют около 100 погибших.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- На прошлой неделе на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули. Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке.
- Анна Маляр рассказывала, что на Бахмутском направлении враг продолжает атаковать. В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои. Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех.
- Недавно Сергей Череватый заявлял, что Бахмут остается основной целью врага. Там сосредоточены главные силы оккупантов.
- Как оказалось, в ЧВК "Вагнера" в районе Бахмута постоянные системные потери и невозможность постоянно снабжать личный состав в огромных объемах.
- В ISW считают, что угрозы Евгения Пригожина отойти от Бахмута могут свидетельствовать об опасениях, что российские позиции в тылу Бахмута уязвимы для контратак.