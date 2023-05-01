Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, росіяни також залучили десятки танків та 450 бронемашин.

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Скільки росіян воює в районі Бахмута

На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини,

– заявив Череватий.

Він наголосив, що щодня втрати загарбників у районі Бахмута становлять приблизно 100 загиблих.

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