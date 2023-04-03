Взятие администрации не означает взятие города, – военный эксперт о заявлении Пригожина из Бахмута
Боевики из ЧВК "Вагнера" опубликовали видео, где рассказывают, что они захватили городскую администрацию Бахмута. Сейчас в городе продолжаются ожесточенные бои.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, это уже третье заявление главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, что он вот-вот захватил город. Тот даже додумался сказать бред, что "де-юре" Бахмут под контролем России.
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Хочу его разочаровать. Ни в одном международном нормативно-правовом документе нет такого, что, когда ты захватил администрацию, то захватил город. Все только в его фантазиях,
– заметил Крамаров.
Какая ситуация в Бахмуте
Как отметил Крамаров, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. У боевиков из ЧВК "Вагнера" колоссальные потери, а их все меньше поддерживают со стороны министерства обороны России. Поэтому, вероятно, сейчас Пригожин будет постоянно говорить, что Бахмут вот-вот будет захвачен.
Пригожин сейчас будет "героически" захватывать Бахмут по несколько раз в неделю, чтобы продемонстрировать хоть какой-то свой военно-политический капитал. В целом сейчас в городе такая же ситуация, как на прошлой неделе. Весь центр города – по сути, зона боевых действий. Идут стрелковые бои на дистанции 100 – 150 метров,
– отметил Крамаров.
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Кроме того, враг продолжает активно применять артиллерию. Оккупанты буквально уничтожают город.
Что происходит в Бахмуте: коротко
- Российские оккупанты до сих пор пытаются захватить Бахмут. Известно, что украинские защитники отразили 20 вражеских атак в городе. Но, по данным карты DeepState, враг, вероятно, занял центральную площадь возле местной администрации. Сейчас продолжаются активные бои.
- Как сообщила 2 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр, ситуация в Бахмуте до сих пор очень напряженная. Враг использует как вагнеровцев, так и подразделения десантников.
- Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс отметил, что с начала боев за Бахмут были уничтожены или ранены около 30 тысяч российских оккупантов.