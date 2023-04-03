Взятие администрации не означает взятие города, – военный эксперт о заявлении Пригожина из Бахмута

Боевики из ЧВК "Вагнера" опубликовали видео, где рассказывают, что они захватили городскую администрацию Бахмута. Сейчас в городе продолжаются ожесточенные бои.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, это уже третье заявление главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, что он вот-вот захватил город. Тот даже додумался сказать бред, что "де-юре" Бахмут под контролем России.

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Хочу его разочаровать. Ни в одном международном нормативно-правовом документе нет такого, что, когда ты захватил администрацию, то захватил город. Все только в его фантазиях,

– заметил Крамаров.

Какая ситуация в Бахмуте

Как отметил Крамаров, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. У боевиков из ЧВК "Вагнера" колоссальные потери, а их все меньше поддерживают со стороны министерства обороны России. Поэтому, вероятно, сейчас Пригожин будет постоянно говорить, что Бахмут вот-вот будет захвачен.

Пригожин сейчас будет "героически" захватывать Бахмут по несколько раз в неделю, чтобы продемонстрировать хоть какой-то свой военно-политический капитал. В целом сейчас в городе такая же ситуация, как на прошлой неделе. Весь центр города – по сути, зона боевых действий. Идут стрелковые бои на дистанции 100 – 150 метров,

– отметил Крамаров.

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Кроме того, враг продолжает активно применять артиллерию. Оккупанты буквально уничтожают город.

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