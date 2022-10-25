Вынуждены атаковать "мобиками": у "Вагнера" заканчиваются зеки для наступления на Бахмут

Ситуация вокруг Бахмута остается очень сложной и напряженной. Однако ВСУ не только держат оборону города, но и отвоевывают то, что враг захватывал 2 месяца. В то же время "вагнеровцы" теряют потенциал для наступления.

Об этом 24 каналу стало известно из собственных источников. Все чаще "вагнеровцы" бросают в атаки именно мобилизованных и завербованных заключенных из-за страха за собственную жизнь.

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Ситуация в Бахмуте очень сложная

Несмотря на постоянные обстрелы, украинским защитникам и защитницам удается не только не пропускать врага, но и идти в контратаки. К примеру, наши героические воины выбили оккупантов из окрестностей Бахмута и отбросили их на 2 километра от города. На захват этой территории россияне потратили 2 месяца, но ВСУ отразили ее за 48 часов в тяжелых боях.

Ситуация остается сложной, поэтому все чаще "вагнеровцы", получившие приказ захватить город до конца октября, начинают бросать в бой заключенных, которых агитировал Евгений Пригожин, и мобилизованных. Однако зэков у "Вагнера" не так уж много, так что в основном приходится бросать "мобиков". Таким образом приближается слом оккупантов на Бахмутском направлении, однако пока продолжаются сверхтяжелые бои, в частности из-за активных обстрелов со стороны врага.

Почему Бахмут настолько важен для врага

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый накануне отметил, что россиянам очень важно захватить территории на Донетчине , а диктатор Путин отдал приказ до конца октября захватить Донетчину. Однако уже становится ясно, что до конца этого месяца это невозможно.

На Бахмутском направлении воюют "вагнеровцы", руководителем которых является так называемый "повар Путина" Пригожин. Череватый отметил, что у Пригожина есть личная выгода от войны, ведь он стремится подготовить для себя почву, чтобы удерживать выгодную позицию, когда власть в России изменится. К тому же, Пригожин использует войну для своей информационной кампании.

Однако цель врага не только Бахмут, скорее, он в планах захватчиков является "промежуточным этапом" для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. Стоит отметить, что оккупанты пытались наступать на Славянск, а затем и на Краматорск из Изюма и Лимана. Однако эти 2 города Вооруженные Силы Украины освободили в рамках молниеносного контрнаступления, что перечеркнуло вражеские планы. Поэтому Бахмут фактически остается последней надеждой оккупантов на захват этих городов. Однако Вооруженные Силы стоят на обороне города и не пропускают оккупантов. В частности, 24 октября военные опубликовали видео, в котором заверили, что Бахмут стоит и будет стоять.

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