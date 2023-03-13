Штурмовые отряды "Вагнера" наступают с нескольких направлений, – Сырский о ситуации в Бахмуте

Несмотря на огромные потери, оккупанты не оставляют попыток захватить город-крепость. Штурмовые отряды "вагнеровцев" наступают сразу с нескольких направлений. Украинские воины продолжают героически удерживать оборону и отбивать атаки врага.

Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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Штурмовые отряды "Вагнера" наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города,

– отметил Сырский.

В то же время генерал-полковник подчеркнул, что в ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери российскому агрессору. Огнем артиллерии, танков и других огневых средств отражают все попытки врага захватить город. "Оборона крепости продолжается!" – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

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Десятки боестолкновений : настоящий ад в Бахмуте

Спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый, сообщил, что на Бахмутском направлении враг пытается сосредоточить лучше подготовленные группы ЧВК "Вагнера" и прорвать оборону украинских защитников.

Только за сутки 12 марта на этом направлении произошел 161 обстрел. В то же время возле Бахмута было 39 боестолкновений. Череватый отметил, что бывает и такое, когда в течение одного дня происходит и более 50 боестолкновений. Бахмут и дальше является эпицентром боевых действий.