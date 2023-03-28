Бахмут – символ поражения Путина, враг не способен восстановить профессиональные силы, – Маломуж

ВСУ продолжают героически удерживать Бахмут и выполнять главную задачу – уничтожать профессиональные силы противника. Восстановить их он не может – ни за полгода, ни за год.

Мобилизированные не могут быть вагнеровцами, десантниками и морской пехотой. Таких бойцов готовят 1 – 3 года, а для этого резервов у России нет. Об этом 24 Каналу сказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Путин провалился, а мы – выиграли время

Основная задача состоит в ежедневном уничтожении примерно 750 – 1000 человек. Кроме того, акцентирует генерал, Бахмут – это символ:

несокрушимости украинского народа и наших военных;

поражения Владимира Путина.

"Для Путина Бахмут – это то, что он не может взять. По оперативным данным, он давал 16 сроков захвата – до 9 мая 2022 года, до 1 января 2023 года, до 24 февраля, до 1 марта и тому подобное. Все. Провал", – утверждает экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

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Мы видим, что у врага нет резервов и сил работать. Зато у нас появляются новые стимулы.

Скептики, считайте, что ваш формат панических настроений не удался. Мы выполнили задание и продолжаем выполнять его дальше,

– констатировал Маломуж.

Мы формируем те позиции, продолжает он, которые сегодня будут являться мощными ударными группами. Разные аналитики говорили, что нужно было сдаться, ведь нет смысла удерживать город.

Бахмут имеет стратегическое значение для обороны, уничтожения врага и удара по личному престижу Путина и его командования. Здесь мы победили,

– замечает генерал армии.

Более того, добавляет он, мы выиграли время для подготовки резервов. Наши бойцы также не допустили наступательных действий на других участках – Угледар, Сватово – Кременная, Запорожская область. Все силы стягивались в Бахмут и Авдеевку.

"Комплексный подход обеспечивает не только успех на фронте, но и предпосылки недопущения наступления, сохранения наших сил и средств, получения вооружения и прохождения обучения. Сегодня мы готовим новые резервы, которые прошли подготовку за рубежом (до 40 000), и в Украине (десятки или сотни тысяч)", – резюмировал Николай Маломуж.

Последние потери врага