Даже представить не можете, – Данилов о пользе от обороны Бахмута в ближайшем будущем

Алексей Данилов заявил, что украинцы даже представить себе не могут, какая польза от обороны Бахмута будет уже в ближайшем будущем. Каждый день там ликвидируют многие оккупанты.

Детали секретарь СНБО рассказал в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Он рассказал, что 10 марта состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего – одно из самых длинных. В течение трех часов обсуждали, в частности, ситуацию вокруг Бахмута.

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Сегодня этому вопросу уделяется ключевое внимание. В настоящее время бои продолжаются в окрестностях и в некоторых местах внутри Бахмута. Украинские герои продолжают защищать Бахмут от захватчиков.

Вы даже не можете представить, насколько это нам будет полезно, для страны и нашей армии в ближайшем будущем. Там перелопачивается огромное количество мерзости, ворвавшейся на нашу территорию,

– подчеркнул Данилов.

В Бахмуте все усыпано трупами россиян. Их никто не забирает, потому что "двухсотые" стране-террористке не нужны.

Российские захватчики несут колоссальные потери. В частности, только в течение суток воины ВСУ ликвидировали 1010 окупантов. Украинские защитники фактически полностью уничтожили ППК "Вагнера". Бесславная история террористов заканчивается. Евгений Пригожин записывает панические видео.