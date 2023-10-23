Силы обороны имеют успех под Бахмутом: в Генштабе ответили, что делает враг

Продолжается контрнаступление Вооруженных Сил, в частности, на Бахмутском направлении. Наши защитники имели успех в районах Клещеевки и Андреевки.

А между тем российские захватчики из-за потерь перекидывают на этот участок фронта дополнительные подразделения. Об этом 23 октября в эфире национального телемарафона рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, – информирует 24 Канал.

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Контрнаступление в районе Бахмута

Как отметил спикер командования украинской армии, на Бахмутском направлении Силы обороны совершают наступательные действия к югу от Бахмута.

Успешны к востоку от Клещеевки и к востоку от Андреевки,

– подчеркнул он.

Кроме того, Ковальчук сообщил, что россияне предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах. Также они не имели успехов, несмотря на попытки, возле Васюковки, Богдановки и Хромового.

Из-за значительных потерь враг перекидывает на это направление дополнительные подразделения,

– заявил спикер.

В то же время в утренней сводке Генштаба за 23 октября говорится, что на Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки врага.

"Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", – говорится в источнике.

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