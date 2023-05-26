В четверг, 25 мая, пользователь сети с ником Бетти Гончарова опубликовала сообщение, в котором поделилась историей о бойце Вооруженных Сил. Собственно, военный, по имени Николай, попал в дом женщины в Бахмуте из-за военной необходимости во время уличных боев за город.

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"Хотел взять разрешение на чтение книг"

Как отметила Бетти, боец был по специальности историком, поэтому его заинтересовала библиотека украинской литературы. Идентифицировал воин ее с помощью нашедшего на зеркале бейджика и решил написать после в фейсбуке, ведь хотел спросить разрешения взять почитать определенные книги.

Он спросил разрешение взять книгу об УПА в Донецкой области и мои книги – почитать с собратьями. А может, когда-нибудь и автограф у меня взять, что уж там. И предложил что-то забрать из квартиры, что мне важно, когда в следующий раз сможет туда добраться,

– написала женщина.

В то же время она констатировала, что с балкона очень удобно целиться куда-то, ведь город как на ладони. Потому и, собственно, нашим защитникам понравилась ее квартира.



Квартира Бетти в Бахмуте / Фото с ее фейсбук-страницы, сделанное военным Николаем



Полуразрушенное жилье Бетти в Бахмуте / Кадр из фейсбука женщины

Кроме того, женщина отметила, что попросила защитника забрать архивные документы, которые использовал ее сын при написании научной работы по истории Бахмута.

Через неделю Николай смог зайти в квартиру. И забрал папки с документами. Написал мне об этом. Мы обсуждали книги и патриотизм в Донбассе. Я не писала об этом вообще, потому что вероятность использования моего балкона для наблюдения или обстрелов оставалась,

– подчеркнула Бетти.

Она также констатировала, что через неделю после этого ее жилье сгорело, а двор, в котором стоял дом, был оккупирован. К счастью, Николаю удалось выйти из города живым.



Документы, которые передал почтой военный Николай / Фотография с фейсбук-страницы Бетти Гончаровой

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