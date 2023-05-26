У четвер, 25 травня, користувачка мережі з ніком Бетті Гончарова опублікувала допис, у якому поділилась історією про бійця Збройних Сил. Власне, військовий, на ім'я Микола, потрапив у помешкання жінки в Бахмуті через воєнну необхідність під час вуличних боїв за місто.

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"Хотів взяти дозвіл на читання книжок"

Як зазначила Бетті, боєць був за фахом істориком, тому його зацікавила її бібліотека української літератури. Ідентифікував вояк її за допомогою бейджика, що знайшов на дзеркалі, та вирішив написати опісля в фейсбуку, адже хотів запитати дозволу взяти почитати певні книжки.

Він запитав дозвіл взяти книжку про УПА на Донеччині та мої книжки – почитати з побратимами. А може, колись і автограф в мене взяти, що вже там. І запропонував щось забрати з квартири, що мені важливо, коли наступного разу зможе туди дістатися,

– написала жінка.

Водночас вона констатувала, що з її балкона дуже зручно цілитись кудись, адже місто як на долоні. Тому й, власне, нашим захисникам сподобалась її квартира.



Квартира Бетті у Бахмуті / Фото з її фейсбук-сторінки, зроблене військовим Миколою



Напівзруйноване помешкання Бетті у Бахмуті / Кадр з фейсбуку жінки

Окрім того, жінка зазначила, що попросила захисника забрати архівні документи, які використовував її чоловік під час написання наукової роботи про історію Бахмута.

Через тиждень Микола зміг зайти до квартири. І забрав теки з документами. Написав мені про це. Ми обговорювали книжки та патріотизм на Донбасі. Я не писала про це на загал, бо ймовірність використання мого балкона для спостереження чи обстрілів залишалася,

– наголосила Бетті.

Вона також констатувала, що через тиждень після цього її помешкання згоріло, а двір, у якому стояв будинок, – було окуповано. На щастя, Миколі вдалось вийти живим з міста.



Документи, які передав поштою військовий Микола / Світлина з фейсбук-сторінки Бетті Гончарової

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