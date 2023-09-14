Есть продвижение еженедельно, пока все по плану, есть успехи, – Маляр о Бахмутском направлении

Украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В Минобороны отметили, что на этом отрезке фронта все идет по плану и есть успехи.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что у нас есть направления, которые штурмует враг, а также те, где наши военные продвигаются вперед.

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На Бахмутском направлении есть успехи

Если говорить о направлениях, где враг идет в наступление, то говорится о Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском. Вместо этого на Бахмутском направлении наши военные наступают.

По словам Анны Маляр, основные успехи вдоль южного фланга: вокруг Бахмута, рядом с городом. Замминистра отметила, что там шли основные бои. И еженедельно там были продвижения и была освобождена территория.

Сейчас действительно там, чтобы не сглазить, все идет по плану и успешно,

– подчеркнула Маляр.

В то же время, не стоит недооценивать врага. По словам военного эксперта и офицера ВСУ Арти Грина, для оккупантов Бахмут стал сакральным местом.

Противник там не самый слабый

По словам офицера, четыре из четырех бригад воздушно-десантных войск России воюют в Бахмуте. Он также отметил, что там есть разные частные военные компании, а также "Ахмат", сбежавший на выборы на оккупированные территории.

Но беда у них там (в Бахмуте – 24 Канал). Я думаю, мы могли бы решать эту проблему, если бы россияне считались с потерями. Чем позже мы ее решим, тем дешевле нам будет. Но цену приходится платить каждый день, ведь там идут ожесточенные бои,

– сказал Грин.

Следует понимать, что враг в Бахмуте достаточно силен. Туда россияне бросают мотивированных бойцов. В районе Бахмута у наших военных есть два ключевых направления: Клещеевка и Андреевка.

Если нет продвижений, это не значит, что нет бойни. Там противник не самый слабый. Мы нащупываем, но пока тяжело, еще не обескровили. Начинаем потихоньку выбивать. Если мы захотим ударить, то мы точно пробьем, но это будет слишком дорого,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время Грин считает, что у оккупантов отсутствуют шансы на Бахмутском направлении. Решения принимают люди, не имеющие понятия, что происходит на поле боя.