Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що у нас є напрямки, які штурмує ворог, а також є ті, де наші військові просуваються вперед.

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На Бахмутському напрямку є успіхи

Якщо говорити про напрямки, де ворог йде у наступ, то мовиться про Куп'янський, Лиманський, Авдіївський і Мар'їнський. Натомість на Бахмутському напрямку наші військові наступають.

За словами Ганни Маляр, основні успіхи уздовж південного флангу: довкола Бахмута, поряд із містом. Заступниця міністра зазначила, що там точилися основні бої. І щотижня там були просування та була звільнена територія.

Зараз дійсно там, щоб не наврочити, все йде за планом і успішно,

– підкреслила Маляр.

Водночас не варто недооцінювати ворога. За словами військового експерта та офіцера ЗСУ Арті Гріна, для окупантів Бахмут став сакральним місцем.

Противник там не найслабший

За словами офіцера, чотири з чотирьох бригад повітряно-десантних військ Росії воюють у Бахмуті. Він також зауважив, що там є різні приватні військові компанії, а також "Ахмат", який втік на вибори на окуповані території.

Та біда у них там (у Бахмуті – 24 Канал). Я думаю, ми б могли розв'язувати цю проблему, якби росіяни зважали на втрати. Чим пізніше ми її вирішимо, тим дешевше нам буде. Але ціну доводиться платити щодня, адже там ідуть запеклі бої,

– мовив Грін.

Слід розуміти, що ворог у Бахмуті досить сильний. Туди росіяни кидають мотивованих бійців. У районі Бахмута у наших військових є два ключові напрямки: Кліщіївка й Андріївка.

Якщо немає просувань, це не означає, що немає бійні. Там противник не найслабший. Ми намацуємо, але поки важко, ще не знекровили. Починаємо потихеньку вибивати. Якщо ми захочемо вдарити, то ми точно проб'ємо, але це буде занадто дорого,

– наголосив військовий експерт.

Водночас Грін вважає, що в окупантів відсутні шанси на Бахмутському напрямку. Рішення ухвалюють люди, котрі не мають поняття, що насправді відбувається на полі бою.