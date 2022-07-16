Оккупанты возобновили наступление на Углегорскую ТЭС – там продолжаются боевые действия

россияне снова наступают в направлении Углегорской ТЭС. ВСУ сопротивляются, боевые действия продолжаются.

Для того чтобы наступать на ТЭС, враг перегруппировался. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 16 июля.

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оккупанты штурмуют Бахмутское направление

После перегруппировки возобновлено наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются,

– говорится в сообщении.

Также россияне штурмовали направления Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье, но украинские военные успешно отбили их. Такая же участь постигла оккупантов на направлении Роты – Вершина. Враг вынужден был отойти.

Обстрелы на Бахмутском направлении не прекращались. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Берестового и Нью-Йорка и артиллерийских атак в районах Берестового, Соледара, Звановки, Семигорья.

Ситуация на Донбассе

На Донецком направлении оккупанты обстреляли районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. россияне пытались штурмовать направление Спорное – Ивано-Дарьевка. Однако украинские защитники подавили наступление.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях нанес авиационный удар возле Авдеевки. Также захватчики обстреляли из артиллерии Новобахмутовку, Авдеевку, Новомихайловку, Павловку, Золотую Ниву, Времевку, Новополь.

Кратко о других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов позиции наших войск вблизи Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

На Харьковском направлении российские оккупанты сосредоточили основные усилия на обороне. Они нанесли авиационный удар неподалеку от Мосьпанова и артиллерийских обстрелов в районах Харькова, Питомника, Новопокровки, Протоповки, Русских Тишек, Дуванки и Коробочкиного.

На Славянском направлении оккупанты били из авиации по Богородичному. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах Дибровного, Чепеля, Константиновки, Новониколаевки, Мазановки, Богородичного, Никольского и Гусаровки.

На Южнобужском направлении россияне провели воздушную разведку БпЛА, обстреливали из артиллерии районы Осокоровки, Трудолюбовки, Партизанского, Первомайского, Благодатного, Мураховки, Квитневого, Оленевки, Степной Долины, Александровки и Таврического.

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