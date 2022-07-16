Оккупанты возобновили наступление на Углегорскую ТЭС – там продолжаются боевые действия
Источник:Генштаб ВСУ
россияне снова наступают в направлении Углегорской ТЭС. ВСУ сопротивляются, боевые действия продолжаются.
Для того чтобы наступать на ТЭС, враг перегруппировался. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 16 июля.
Обратите внимание В Одессе российская ракета попала в гражданский объект, – ОК "Юг"
оккупанты штурмуют Бахмутское направление
После перегруппировки возобновлено наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются,
– говорится в сообщении.
Также россияне штурмовали направления Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье, но украинские военные успешно отбили их. Такая же участь постигла оккупантов на направлении Роты – Вершина. Враг вынужден был отойти.
Обстрелы на Бахмутском направлении не прекращались. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Берестового и Нью-Йорка и артиллерийских атак в районах Берестового, Соледара, Звановки, Семигорья.
Ситуация на Донбассе
На Донецком направлении оккупанты обстреляли районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. россияне пытались штурмовать направление Спорное – Ивано-Дарьевка. Однако украинские защитники подавили наступление.
На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях нанес авиационный удар возле Авдеевки. Также захватчики обстреляли из артиллерии Новобахмутовку, Авдеевку, Новомихайловку, Павловку, Золотую Ниву, Времевку, Новополь.
Кратко о других направлениях
- На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.
- На Северском направлении враг обстрелял из минометов позиции наших войск вблизи Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.
- На Харьковском направлении российские оккупанты сосредоточили основные усилия на обороне. Они нанесли авиационный удар неподалеку от Мосьпанова и артиллерийских обстрелов в районах Харькова, Питомника, Новопокровки, Протоповки, Русских Тишек, Дуванки и Коробочкиного.
- На Славянском направлении оккупанты били из авиации по Богородичному. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах Дибровного, Чепеля, Константиновки, Новониколаевки, Мазановки, Богородичного, Никольского и Гусаровки.
- На Южнобужском направлении россияне провели воздушную разведку БпЛА, обстреливали из артиллерии районы Осокоровки, Трудолюбовки, Партизанского, Первомайского, Благодатного, Мураховки, Квитневого, Оленевки, Степной Долины, Александровки и Таврического.
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение вечером 15 июля: смотрите видео