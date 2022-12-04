У пропагандистов снова каша в голове: Скабеева выдала за своих чеченцев, воюющих за Украину

Российская пропаганда снова несет глупости. В этот раз в эфире российского телеканала показали видео чеченцев, воюющих за Украину и подчеркнули, что это бойцы Кадырова.

Главная пропагандистка рассказала, что в сети появились кадры чеченских бойцов на фоне вывески "Бахмут". Скабеева заверила, что это "кадыровцы", пишет 24 канал.

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Как россияне оценивают свои силы

Заместитель 2-го армейского корпуса так называемой "ЛНР" Апты Алаудинов рассказал, что на Бахмутском направлении сосредоточены силы ЧВК "Вагнер" и бойцов спецназа "Ахмат".

Однако оккупант также отметил, что их позиции расположены не в самом Бахмуте, а в пригороде. Также Алаудинов сообщил, что город "планово зачищается".

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По словам российского наемника, работа вражеских подразделений "очень результативна". Он отмечает, что в ближайшие дни россияне возьмут Бахмут под свой контроль.

Очередной "зашквар" от Скабеевой: смотрите видео

Что происходит на Бахмутском направлении

Чеченский миротворческий батальон имени Шейха Мансура – ​​неправительственное добровольческое вооруженное формирование, участвующее в войне на востоке Украины на стороне Вооруженных сил Украины и состоящее преимущественно из чеченцев, эмигрировавших из России после российско-чеченских войн.