Головна російська пропагандистка розповіла, що в мережі з'явились кадри чеченських бійців на фоні вивіски "Бахмут". Скабєєва запевнила, що це "кадирівці", пише 24 канал.

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Як росіяни оцінюють свої сили

Заступник 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР" Апти Алаудинов розповів, що на Бахмутському напрямку зосереджені сили ПВК "Вагнер" та бійців спецназу "Ахмат".

Проте окупант також зазначив, що їхні позиції розташовані не у самому Бахмуті, а у передмісті. Також Алаудинов повідомив, що місто "планово зачищається".

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За словами російського найманця, робота ворожих підрозділів є "дуже результативною". Він зазначає, що найближчими днями росіяни візьмуть Бахмут під свій контроль.

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Зверніть увагу! Чеченський миротворчий батальйон імені Шейха Мансура –неурядове добровольче збройне формування, що бере участь у війні на сході України на стороні Збройних сил України і складається переважно з чеченців, які емігрували з Росії після російсько-чеченських воєн.

Що насправді відбувається на Бахмутському напрямку