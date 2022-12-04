Головна російська пропагандистка розповіла, що в мережі з'явились кадри чеченських бійців на фоні вивіски "Бахмут". Скабєєва запевнила, що це "кадирівці", пише 24 канал.

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Як росіяни оцінюють свої сили

Заступник 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР" Апти Алаудинов розповів, що на Бахмутському напрямку зосереджені сили ПВК "Вагнер" та бійців спецназу "Ахмат".

Проте окупант також зазначив, що їхні позиції розташовані не у самому Бахмуті, а у передмісті. Також Алаудинов повідомив, що місто "планово зачищається".

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За словами російського найманця, робота ворожих підрозділів є "дуже результативною". Він зазначає, що найближчими днями росіяни візьмуть Бахмут під свій контроль.

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Що насправді відбувається на Бахмутському напрямку

  • Ситуація біля Бахмута залишається надзвичайно складною. Окупанти зосередили там всю свою ударну потугу. Однак воїни ЗСУ контролюють ситуацію.
  • Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, Бахмут є ключовою точкою завершення війни. Саме тому ворог щодоби йде на штурми в районі різних місць Бахмута, Соледара та інших населених пунктів.
  • Військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан наголосив, що спочатку Бахмут справді мав для росіян оперативну цінність, але зараз перетворився у такий собі "капкан". Адже під час безрезультатних спроб захопити місто окупанти зазнають шалених втрат.