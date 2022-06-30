Возле Бахмута ВСУ остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери
Источник:Генштаб ВСУ
На Бахмутском направлении ВСУ дважды отразили атаку россиян. Возле Клинового и Новолуганского враг понес значительные потери.
Также украинские военные остановили штурм оккупантов в направлении Углегорской ТЭС. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 30 июня.
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Россияне понесли потери и дважды отступили
Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел,
– говорится в сообщении.
Вражеские обстрелы на Бахмутском направлении, к сожалению, не прекратились. Захватчики атаковали район возле Берестового, Покровского и Звановки. Они нанесли авиаудар возле Покровского.
Ситуация на Донбассе
- На Славянском направлении враг перегруппировывается и обороняется. Он обстрелял из артиллерии район Мазановки, Дубровного и Краснополья.
- На Донецком направлении оккупанты пытаются блокировать Лисичанск и захватить участок трассы Лисичанск – Бахмут. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Северска. Кроме того, захватчики нанесли авиаудар недалеко от Волчеяровки, ведут наступление возле Верхнекаменки и штурмуют Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Бои продолжаются.
- На Краматорском направлении активные вражеские действия не зафиксированы. Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из артиллерии.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях враг обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки. Он нанес авиаудары по позициям ВСУ вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался штурмовать район Павловки, но безрезультатно.
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