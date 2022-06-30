Возле Бахмута ВСУ остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери

На Бахмутском направлении ВСУ дважды отразили атаку россиян. Возле Клинового и Новолуганского враг понес значительные потери.

Также украинские военные остановили штурм оккупантов в направлении Углегорской ТЭС. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 30 июня.

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Россияне понесли потери и дважды отступили

Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел,

– говорится в сообщении.

Вражеские обстрелы на Бахмутском направлении, к сожалению, не прекратились. Захватчики атаковали район возле Берестового, Покровского и Звановки. Они нанесли авиаудар возле Покровского.

Ситуация на Донбассе

На Славянском направлении враг перегруппировывается и обороняется. Он обстрелял из артиллерии район Мазановки, Дубровного и Краснополья.

На Донецком направлении оккупанты пытаются блокировать Лисичанск и захватить участок трассы Лисичанск – Бахмут. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Северска. Кроме того, захватчики нанесли авиаудар недалеко от Волчеяровки, ведут наступление возле Верхнекаменки и штурмуют Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Бои продолжаются.

На Краматорском направлении активные вражеские действия не зафиксированы. Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из артиллерии.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях враг обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки. Он нанес авиаудары по позициям ВСУ вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался штурмовать район Павловки, но безрезультатно.

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