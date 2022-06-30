Також українські військові зупинили штурм окупантів у напрямку Вуглегірської ТЕС. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 30 червня.

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Росіяни зазнали втрат і двічі відступили

Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов,

– мовиться в повідомленні.

Ворожі обстріли на Бахмутському напрямку, на жаль, не припинилися. Загарбники атакували район неподалік Берестового, Покровського і Званівки. Вони завдали авіаудару біля Покровського.

Ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку ворог перегруповується та обороняється. Він обстріляв з артилерії район Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються блокувати Лисичанськ та захопити ділянку траси Лисичанськ – Бахмут. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам'янки та Сіверська. Окрім того, загарбники завдали авіаудару неподалік Вовчоярівки, ведуть наступ біля Верхньокам'янки та штурмують Лисичанський нафтопереробний завод. Бої тривають.

На Краматорському напрямку активних ворожих дій не зафіксовано. Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках ворог обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки. Він завдав авіаударів по позиціях ЗСУ поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався штурмувати район Павлівки, але безрезультатно.

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