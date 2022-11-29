Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что ситуация в поселке Курдюмовка Донецкой области остается сложной.

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По его мнению, для обороны погодные условия способствуют нашим защитникам.

В районе Бахмута продолжаются попытки российских войск и представителей частных военных компаний обойти Бахмут, но погодные условия сильно портят эти планы

– подчеркнул эксперт.

Военный обозреватель отметил, что под Курдюмовкой идут ожесточенные бои, поскольку оккупанты нашли брешь в обороне ВСУ, имели частичный успех и пытаются его развивать.

Под Курдюмовкой ВСУ держат оборону

Жданов сообщил, что на этом направлении наши войска ведут оборонительные бои и пытаются нанести максимальные потери российским войскам, чтобы остановить врага и закрепиться на позициях .

В настоящее время продолжаются оппозиционные бои в окрестностях этого населенного пункта Курдюмовка,

– подытожил Жданов.

Он отметил, что в Купянском направлении враг ведет оборонительные бои. ВСУ пытаются его поджимать в направлении Сватового.

Где-то немного продвигаемся, но очень тяжело идет продвижение, потому что погодные условия очень сковывают действия Вооруженных сил. Здесь погода действует против нас,

– сказал Жданов.

Он сообщил, что в Лиманском направлении враг концентрирует основные усилия на ведении наступательных операций. Обстреливает из всех видов артиллерии населенные пункты и войска в Луганской и Донецкой областях.

Олег Жданов о погодных условиях во время боевых действий: смотрите видео

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