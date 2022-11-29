Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він також відзначив, що ситуація в селищі Курдюмівка на Донеччині залишається складною.
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На його думку, для оборони погодні умови сприяють нашим захисникам.
У районі Бахмута тривають спроби російських військ і представників приватних військових компаній обійти Бахмут, але погодні умови сильно псують ці плани
– наголосив експерт.
Військовий оглядач зазначив, що під Курдюмівкою точаться запеклі бої, оскільки окупанти знайшли пролом в обороні ЗСУ, мали частковий успіх і намагаються його розвивати.
Під Курдюмівкою ЗСУ тримають оборону
Жданов повідомив, що на цьому напрямку наші війська ведуть оборонні бої та намагаються завдати максимальних втрат російським військам, щоб зупинити ворога і закріпитися на позиціях.
Наразі тривають опозиційні бої на околицях цього населеного пункту Курдюмівка,
– підсумував Жданов.
Він відзначив, що на Куп'янському напрямку ворог веде оборонні бої. ЗСУ намагаються його підтискати у напрямку Сватового.
Десь трохи просуваємося, але дуже важко йде просування, бо погодні умови дуже сковують дії Збройних Сил. Тут погода діє проти нас,
– сказав Жданов.
Він повідомив, що на Лиманському напрямку ворог концентрує основні зусилля на веденні наступальних операцій. Обстрілює з усіх видів артилерії населені пункти та українські війська у Луганській та Донецькій областях.
Олег Жданов про погодні умови під час ведення бойових дій: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- На напрямку Сватове – Кремінна російські окупанти намагаються змінити ситуацію на свою користь і пробують вести контрнаступальні дії, хоча це і закінчується для них серйозними втратами. Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
- За даними Генштабу, за минулу добу, 28 листопада, ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 та Су-24 та відбили атаки в районі 10 населених пунктів.
- В Інституті вивчення війни припускають, що за декілька тижнів темпи бойових дій на Сході можуть посилитися.