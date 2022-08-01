У Байдена назвали условие возобновления совместного с россией контроля за ядерным оружием
Источник:Белый дом
В США готовы обсуждать с россией новую систему контроля ядерного оружия. Но для переговоров нужен "добросовестный партнер".
Требуется новая стратегия контроля над ядерным вооружением
Соответствующее заявление сделал президент США Джозеф Байден в канун 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
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В частности, Байден заверил, что США готовы сесть за стол переговоров с россией, чтобы обсудить новую стратегию для замены СНВ-3, срок действия которого истечет в 2026 году.
Для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать. А жестокая и неспровоцированная агрессия россии в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка,
– говорится в заявлении.
Байден отметил, что россия должна продемонстрировать свое желание возобновить работу, а также настаивает, чтобы к переговорам присоединился Китай.
Также, по словам американского лидера, США разработали предложения по возвращению к полному соблюдению СВПД, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
Что известно о договоре СНВ-3
- Еще в 2013 году США и россия заключили договор СНВ-3 сроком на 10 лет. Он предполагает сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500.
- А количество межконтинентальных баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей не должно превышать 700 единиц.
- Договор вступил в силу в 2011 году, а в 2021-м его продлили еще на 5 лет.
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