Байден 28 февраля поговорит с союзниками о российской агрессии

Джо Байден проведет 28 февраля телефонные разговоры с союзниками и партнерами. Американский лидер будет говорить с ними об агрессии России по отношению к Украине.

Уже пятые сутки идет война России против Украины. Оккупанты разрушают украинские города и открывают огонь по жилым домам, детсадам, убивают мирных людей. В то же время украинцы мужественно защищаются.

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Байден пообщается с партнерами об Украине

Джо Байден пообщается о российской агрессии в отношении Украины с партнерами и союзниками. Телефонный разговор состоится 28 февраля в 11:15 по восточному времени (в 18:15 по Киеву). Политики наработают общую позицию.

В Белом доме добавили, что 27 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен и его коллеги из G7 обсудили "единственный ответ на вторжение России" в разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

США выделили Украине срочную помощь

Соединенные Штаты 26 февраля на фоне вторжения государства-агрессора решили выделить Украине 600 миллионов долларов финансовой помощи. Соответствующее распоряжение дал Джо Байден.

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