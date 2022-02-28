Вже п'яту добу триває війна Росії проти України. Окупанти руйнують українські міста та відкривають вогонь по житлових будинках, дитсадках, вбивають мирних людей. Натомість українці мужньо захищаються.

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Байден поспілкується з партнерами про Україну

Джо Байден поспілкується про російську агресію щодо України з партнерами та союзниками. Телефонна розмова відбудеться 28 лютого, о 11:15 за східним часом (о 18:15 за Києвом). Політики напрацюють спільну позицію.

У Білому домі додали, що 27 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен та його колеги з G7 обговорили "єдину відповідь на вторгнення Росії" у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

США виділили Україні термінову допомогу

Сполучені Штати 26 лютого на тлі вторгнення держави-агресорки вирішили виділити Україні 600 мільйонів доларів фінансової допомоги. Відповідне розпорядження дав Джо Байден.

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