Байден рассказал, чего больше всего боялся во время поездки в Киев

Президент США Джо Байден сообщил, что во время своего визита в Киев в 2023 году он опасался за свою безопасность. Интересно, что он не боялся покушения от российского диктатора Владимира Путина.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Джо Байдена в интервью для MSNBC. Он переживал, что на него могут напасть "радикалы, которые поддерживают Россию".

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Что пугало Байдена во время визита в Киев

Президент США объяснил, что не считал, что Путин решится поставить под угрозу жизнь американского лидера.

Я переживал, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с россиянами, могут попытаться это сделать. Поэтому мы взяли с собой лучших людей, которые были с нами во время 10-часовой поездки в поезде,

– заявил Байден.

Он также разъяснил причину своего визита в Киев 20 февраля 2023 года. Байден отметил, что эта поездка имела большое значение.

"Если бы мы не поехали, то тогда кто бы показал лидерство? Я считал важным, чтобы мы относились к Украине как к независимой стране", – отметил американский лидер.

Байден отметил, что своим визитом он хотел дать украинцам понять, что США рядом с ними и поддерживают их.