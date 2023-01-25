Заявление Байдена по танкам Abrams и помощи для Украины: главные тезисы

Вечером в среду, 25 января, президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме. Американский лидер говорит о продлении военной поддержки Украины, которая все так же противостоит российскому вторжению.

Выступление Джо Байдена началось в 19:00 по киевскому времени. Американский лидер заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину в войне с Россией.

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США передают Abrams

Президент США подчеркнул, что Украина нуждается в возможностях для защиты от российских оккупантов. Украина будет отвоевывать свои территории и пойдет в контрнаступление, поэтому Штаты передают Киеву 31 танк Abrams.

Сегодня объявляю, что США предоставляют 31 танк Abrams Украине, потому что это поддержит возможность Украины защитить свою территорию.

– подчеркнул Байден.

Украинские военные пройдут обучение

Глава Белого дома добавил, что Abrams – самые функциональные танки в мире. Байден отметил, что необходимо, чтобы Украина начала оперативно использовать эти танки. Хотя, чтобы доставить их, нужно время. Поэтому США начинают обучение украинских военных как можно скорее

Кроме того, президент США поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за его решение передать Киеву танки Leopard. Он добавил, что поддержка Украины, чтобы защититься от российской агрессии – это обязанность всего мира.

Путин ожидал раздора

Байден отметил, что Штаты предоставят Украине 3 тысячи артиллерийских систем, более 2 миллионов боеприпасов, системы ПВО для того, чтобы дать отпор агрессору.

Путин ожидал, что будет раздор в Европе. Он ошибался,

– подчеркнул президент США

Он также упомянул о поддержке других стран и подчеркнул, что это не является угрозой для России. Если бы Кремль захотел, война сейчас закончилась бы. Однако мир не позволит одной стране забирать территории другой силой. Нерушимость границ заложена в уставе ООН.

Заявление Джо Байдена о военной помощи Украине: смотрите онлайн

Новый возможный пакет помощи Украине

25 января Германия приняла решение о предоставлении Украине танков Leopard 2 и дала "зеленый свет" партнерам на поставку этой техники нашему государству. Ранее Берлин неоднократно заявлял, что немецкие танки предоставят Украине, только если Вашингтон также решит предоставить свои.

На фоне этого СМИ сообщили, что Белый дом планирует объявить пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов, который будет содержать 31 танк M1 Abrams. Этот пакет источники изданий называли попыткой разрешения дипломатического конфликта США и Германии на фоне дискуссий о предоставлении Украине танков.