Байден дал выбор Украине в отношении НАТО: что может помешать скорейшему вступлению

Президент США Джо Байден поставил Украине ультиматум и предложил самой выбрать, хочет ли она вступления в НАТО по ускоренной процедуре. Запад ожидает четкого сигнала от руководства государства.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он пояснил, что Украина стоит перед выбором: преодолеть коррупцию и стать членом Североатлантического альянса по ускоренной процедуре, или продолжать закрывать глаза на коррупционные схемы и остаться вне объединения.

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"Заявление президента Байдена, где он отмечает, что Украина должна отвечать всем критериям для вступления в Альянс и упоминает коррупционный вопрос – это честный разговор и просьба к нам побороть коррупцию. Теперь мяч на нашей стороне и нам нужно выбирать", – говорит политический эксперт.

Два заявления Байдена