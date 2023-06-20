Байден дал выбор Украине в отношении НАТО: что может помешать скорейшему вступлению
Президент США Джо Байден поставил Украине ультиматум и предложил самой выбрать, хочет ли она вступления в НАТО по ускоренной процедуре. Запад ожидает четкого сигнала от руководства государства.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он пояснил, что Украина стоит перед выбором: преодолеть коррупцию и стать членом Североатлантического альянса по ускоренной процедуре, или продолжать закрывать глаза на коррупционные схемы и остаться вне объединения.
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Два заявления Байдена
Николай Давидюк напомнил, что президент США сделал два заявления о вступлении Украины в НАТО. Ранее в западных СМИ сообщалось, что он начал работать с союзниками, убеждая их относительно нашего скорейшего вступления в Альянс. После того, как официальный Киев не отреагировал на месседж Байдена, появилось второе заявление о том, что Вашингтон не будет упрощать процедуру для Украины.
Байден дал выбор Украине по НАТО: смотреть видео
Последнее о вступлении Украины в НАТО
- Члены НАТО поддерживают будущее вступление Украины. За эту идею выступают все 30 членов Альянса, однако сроки не называют.
- Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины – в НАТО. Секретарь СНБО Алексей Данилов предполагает, что это может произойти еще до окончания войны.
- Президент Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове заявил, что Украина готова к членству в Организации Североатлантического договора, но ожидает от Альянса достижения соответствующего консенсуса.
- Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года.