Байден давно обещал Путину, что перебросит в Европу дополнительные войска США

США решили перебросить в Восточную Европу дополнительные войска. Глава Белого дома Джо Байден объяснил это.

По его словам, для президента России здесь сюрпризов нет. Его предупреждали, что пока Россия будет вести себя агрессивно, американцы будут поддерживать союзников.

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Байден объяснил решение направить дополнительные войска в Восточную Европу

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объяснил журналистам решение о направлении дополнительных американских военных в Европу. В частности – ближе к границам России, в Польшу.

По словам Байдена, этот шаг последователен и полностью отвечает тому, о чем он ранее предупреждал главу Кремля Владимира Путина.

Вот как об этом написала журналистка CNN Кейтлен Коллинз со ссылкой на разговор с главой Белого дома: "Байден сказал мне, что его решение развернуть войска "совершенно последовательно" – ведь он говорил (об этом, – 24 канал) Путину с самого начала".

Пока тот действует агрессивно, мы будем уверять наших союзников по НАТО в Восточной Европе, что мы там, и что статья 5 является священным обязательством,

– процитировала Байдена Коллинз.

О какой статье 5 напомнил Джо Байден Здесь идет речь о Североатлантическом договоре, учредительном документе НАТО.



В статье 5 указано, что вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на всех, и каждая страна в НАТО берет на себя обязательство оказать помощь (в том числе и военную) партнеру или партнерам, подвергшимся нападению.

2 февраля стало известно, что США перекидывают в Польшу дополнительные войска на фоне угрозы нового нападения России на Украину. Польский министр обороны уже приветствовал это решение.

Что интересно, в этот же день США:

Отреагировали на атаку российских наемников на КПВВ "Гнутовое" в Украине, которая угрожала гражданским.

В то же время и заявили, что больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину "неизбежным".

Актуальное видео к теме: США перекидывают дополнительные войска в Европу

Полный текст сообщения Коллинз в твиттере:

Байден сказал мне, что его решение развернуть войска "совершенно последовательно" – ведь он говорил Путину с самого начала: "Пока тот действует агрессивно, мы будем уверять наших союзников по НАТО в Восточной Европе, что мы там, и что статья 5 является священным обязательством".