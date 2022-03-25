Байден и Дуда встретились с волонтерами, которые оказывают помощь Украине и беженцам

В польском городе Жешув 25 марта завершилась встреча президента США Джо Байдена и президента Польши Анджея Дуды. Американский лидер пообщался с волонтерами.

Джо Байден пообщался с представителями организаций, которые посылают гуманитарную помощь Украине и помогают беженцам.

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В ходе переговоров главы государств посвятили несколько часов теме решения гуманитарной ситуации внутри Украины.

Также политики говорили о:

вопросах защиты восточного фланга НАТО,

предоставлении помощи жителям Украины, спасающимся от полномасштабного вторжения России,

реагировании на поток беженцев из Украины.

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Ранее Джо Байден встретился с американскими военными, базирующимися в Польше. Президент США отметил особую храбрость украинских мирных жителей, ложащихся под танк, защищая свою страну.

Добавим, что Байден 25 марта вылетит в Варшаву, где на следующий день проведет встречу с Дудой в Королевском дворце. Лидеры стран проведут переговоры, встретятся с прессой, а затем Байден выступит с речью.

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