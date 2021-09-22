Байден и Джонсон обсудили совместный подход к России и Китаю

Джо Байден и Борис Джонсон провели официальную встречу в Белом доме. На ней политики заявили, что будут решать международные вопросы, в том числе и в отношении России и Китая, руководствуясь общими ценностями.

Детали разговора Байдена и Джонсона

Встреча президента США и премьер-министра Великобритании состоялась 22 сентября. На ней политики обсудили ряд актуальных вопросов.

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Премьер и президент обсудили Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США продолжат подходить к этим вопросам, руководствуясь нашими общими ценностями. Джонсон с нетерпением ожидает президентского саммита по вопросам демократии, который поможет активизировать международные действия,

– говорится в сообщении.

Лидеры согласились с тем, что новый альянс AUKUS является "четким выражением общих ценностей и подхода к миру". Они подчеркнули важную роль, которую альянс будет играть в содействии миру и стабильности во всем мире.

Политики про Афганистан

Кроме того, Джонсон и Байден затронули тему вывода войск НАТО из Афганистана. Политики отметили, что лучшим способом почтить память погибших, будет использование дипломатических и гуманитарных инструментов для предотвращения гуманитарного кризиса в стране. Лидеры стран подчеркнули, что любое международное признание "Талибана" должно быть скоординированным.

Климат

Джонсон приветствовал объявление о том, что США удвоят свои обязательства по финансированию вопросов климата. Политики согласились с необходимостью выполнения странами G7 обещаний относительно постепенного прекращения использования угля и поддержки развивающихся стран.

Интересно Джонсон убеждал антивакцинатора президента Бразилии сделать прививку

Байден и Джонсон договорились о необходимости увеличения международного доступа к вакцине.

Премьер-министр приветствовал заявление США о том, что они позволят дважды привитым британским гражданам въезжать в страну с ноября. Это позволит семьям и друзьям воссоединиться и поможет стимулировать нашу экономику,

– подчеркнули в британском правительстве.

Президент и премьер также отметили успех кампании по вакцинации в США и Великобритании.