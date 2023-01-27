Во время визита в Европу Байден может заехать в Украину, – Преображенский
Президент США Джо Байден уже в феврале может посетить Европу, чтобы поддержать Украину в годовщину вторжения России. Аналитики уже обсуждают возможность заключения новых договоренностей во время визита.
Что касается возможных новых договоренностей, то темы очевидны – поставка Украине дальнобойных ракет и авиации. Об этом в стриме 24 Канала рассказал эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский.
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Договоренности Байдена в Европе
В контексте новых союзов собеседник отметил, что здесь вопрос в том, насколько Джо Байден готов "встряхивать" во внутренние вопросы Европейского Союза. Пока такого желания не заметно.
Несмотря на позиции Польши и Великой Британии, координирующие свои внешнеполитические позиции с США и определяющие общую политику. Несмотря на это, пока не говорится о том, что в Европе будет какой-то новый альянс,
– убежден Иван Преображенский.
По его мнению, президент США предпочитает договоренности со "старыми лидерами" и дружить с единой Европой, которая может быть медленной, но с немецкой точностью реализует все, о чем удается договориться.
"Зато более слабые, но активные игроки, как Польша должны этот процесс только ускорять. Нельзя идти у них на поводу, ведь их требования не всегда совпадают с немецкими, французскими и американскими", – заявил аналитик.
Стрим с Иваном Преображенским – смотрите видео
Куда поедет Байден
Эксперт также убежден, что Джо Байден посетит Польшу, понимая, что у нее начался предвыборный год. Так что он обязательно скажет что-нибудь хорошее для Польши.
И даст действующим польским властям делать выгодные для него заявления. И увидим, есть небольшая, но все же надежда, что он хотя бы немного заедет в Украину,
– акцентировал Иван Преображенский.
По его словам, это будет очень важное событие, которое продемонстрирует серьезность шансов Украины на тесное сотрудничество с Западом. Впрочем, по его мнению, пока не стоит ждать обещаний о расширении сотрудничества или членстве Украины в НАТО.
Визит Байдена в Европу
- Американские СМИ сообщили, что Джо Байден рассматривает возможность посетить Европу в феврале. Это должно стать символом поддержки Украины во время годовщины российского вторжения.
- Источники утверждают, что он рассматривает возможность посетить "несколько стран, включая Польшу". Впрочем, точный перечень, как и даты возможного визита, пока неизвестны.