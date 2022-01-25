Байден и европейские лидеры непублично обсудили Украину

Президент США Джозеф Байден по защищенной видеосвязи провел переговоры с европейскими лидерами. Ключевой темой стало скопление русских войск у украинских границ.

В администрации президента США подвели итоги переговоров. Там подчеркнули, что все без исключения лидеры выразили обеспокоенность эскалацией со стороны России.

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Участники переговоров:

Урсула фон дер Ляен – председатель Европейской Комиссии,

– председатель Европейской Комиссии, Шарль Мишель – председатель Европейского Совета,

– председатель Европейского Совета, Эммануэль Макрон – президент Франции,

– президент Франции, Олаф Шольц – канцлер Германии,

– канцлер Германии, Марио Драги – премьер-министр Италии,

– премьер-министр Италии, Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО,

– генеральный секретарь НАТО, Анджей Дуда – президент Польши,

– президент Польши, Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании.

Украина – главная тема

Все лидеры подтвердили свою постоянную обеспокоенность из-за наращивания российской военной мощи у границ Украины. Они выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Лидеры подчеркнули свое совместное стремление к дипломатическому урегулированию нынешней напряженности и рассмотрели недавние контакты с Россией в разных форматах.

– говорится в релизе Белого дома.

Также участники "встречи" обсудили свои общие усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, в частности, подготовку к наложению на Россию масштабных экономических санкций за такие действия, а также к укреплению безопасности на восточном фланге НАТО.

Эскалация из России

По последним данным, Россия скопила у украинских границ около 120 тысяч своих войск. Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что для Украины "это не новость".

Среди вооружения у границ Украины есть 36 российских "Искандеров". В зоне их действия украинская столица – Киев.

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