Байден и европейские лидеры непублично обсудили Украину
Источник:Белый дом
Президент США Джозеф Байден по защищенной видеосвязи провел переговоры с европейскими лидерами. Ключевой темой стало скопление русских войск у украинских границ.
В администрации президента США подвели итоги переговоров. Там подчеркнули, что все без исключения лидеры выразили обеспокоенность эскалацией со стороны России.
Обратите внимание Все под контролем, – Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО
Участники переговоров:
- Урсула фон дер Ляен – председатель Европейской Комиссии,
- Шарль Мишель – председатель Европейского Совета,
- Эммануэль Макрон – президент Франции,
- Олаф Шольц – канцлер Германии,
- Марио Драги – премьер-министр Италии,
- Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО,
- Анджей Дуда – президент Польши,
- Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании.
Украина – главная тема
Все лидеры подтвердили свою постоянную обеспокоенность из-за наращивания российской военной мощи у границ Украины. Они выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности нашего государства.
Лидеры подчеркнули свое совместное стремление к дипломатическому урегулированию нынешней напряженности и рассмотрели недавние контакты с Россией в разных форматах.
– говорится в релизе Белого дома.
Также участники "встречи" обсудили свои общие усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, в частности, подготовку к наложению на Россию масштабных экономических санкций за такие действия, а также к укреплению безопасности на восточном фланге НАТО.
Эскалация из России
- По последним данным, Россия скопила у украинских границ около 120 тысяч своих войск. Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что для Украины "это не новость".
- Среди вооружения у границ Украины есть 36 российских "Искандеров". В зоне их действия украинская столица – Киев.
Интересно – Спутниковые снимки войск России: смотрите видео