Байден готов запретить импорт российской нефти без согласования Европы, - СМИ

Администрация Джо Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты без участия союзников в Европе.

Об этом агентству сообщили сразу два человека, знакомые с этим вопросом.

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Ожидается, что президент Джо Байден проведет видеоконференцию с лидерами:

Франции,

Германия,

Великобритании.

Именно их поддержку ищет администрация Байдена. Белый дом также ведет переговоры с лидерами Конгресса, работающими над ускоренным законодательством, запрещающим российский импорт, и этот шаг вынуждает администрацию работать по ускоренным срокам.

Высокопоставленный американский чиновник сказал агентству, что окончательное решение еще не было принято, но "вероятно, только США, если это произойдет".

Процесс блокирует Германия

Германия, самый крупный покупатель российской нефти, отвергла планы запретить импорт энергоносителей. Она ускоряет свои планы расширения использования альтернативных источников энергии, но не может остановить импорт российской энергии за одну ночь, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц.

Цены на нефть взлетели до самого высокого уровня с 2008 года из-за задержек с потенциальным возвратом иранской нефти на мировые рынки, а также из-за того, что Соединенные Штаты и европейские союзники рассматривают возможность запрета импорта из России.

Европа полагается на Россию по сырой нефти и природному газу, но стала более открытой для идеи запрета российских продуктов. Добавим, что 7 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нефть стоит около 140 долларов за баррель. Это рекордная стоимость с 2008 года.

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