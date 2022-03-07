Про це агентству повідомили одразу 2 людини, знайомі з цим питанням.

Важливо У ЄС розробили план, щоб позбутись залежності від нафти й газу з Росії

Очікується, що президент Джо Байден проведе відеоконференцію з лідерами:

Франції,

Німеччини,

Великої Британії.

Саме їх підтримки шукає адміністрація Байдена. Білий дім також веде переговори з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним законодавством, що забороняє російський імпорт, і цей крок змушує адміністрацію працювати за прискореними термінами.

Високопоставлений американський чиновник сказав агентству, що остаточного рішення ще не ухвалили, але "імовірно, тільки США, якщо це станеться".

Процес блокує Німеччина

Німеччина, найбільший покупець російської нафти, відкинула плани заборонити імпорт енергоносіїв. Вона прискорює свої плани щодо розширення використання альтернативних джерел енергії, але не може зупинити імпорт російської енергії за одну ніч, заявив у понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зверніть увагу! Ціни на нафту злетіли до найвищого рівня з 2008 року через затримки з потенційним поверненням іранської нафти на світові ринки, а також через те, що Сполучені Штати та європейські союзники розглядають можливість заборони імпорту з Росії.

Європа покладається на Росію щодо сирої нафти та природного газу, але стала більш відкритою для ідеї заборони російських продуктів. Додамо, що 7 березня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що нафта коштує майже 140 доларів за барель. Це рекордна ціна з 2008 року.

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