Байден готовится объявить еще о 750 миллионах долларов военной помощи Украине, – СМИ

Президент США Джо Байден объявит о выделении Украине еще 750 миллионов долларов на военные нужды. При этом чтобы украинская армия скорее получила вооружение, сделают это специальным решением.

Для того чтобы ускорить процесс оказания Украине помощи, администрация Байдена использует так называемый Presidential Drawdown Authority, в котором президент может разрешить передачу оборудования или услуг США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Однако окончательное решение, как это осуществить, еще не принято.

Достойно внимания Байден впервые назвал войну в Украине устроенным диктатором геноцидом

Источники Reuters сообщают, что в новом пакете помощи предположительно будут тяжелые наземные артиллерийские системы, включая гаубицы.

В целом же США за время войны России против Украины предоставили военную помощь на сумму 1,7 миллиарда долларов. Поставки оружия включали в себя оборонные зенитные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, а также боеприпасы и бронежилеты.

Украина просит, чтобы партнеры предоставили тяжелое вооружение, которое позволит не только остановить наступление России, но и выбить ее с занятых позиций.

В среду, 13 апреля, в Пентагоне состоится встреча американского военного руководства и глав восьми ведущих производителей оружия в США. Главная тема встречи – способность отрасли удовлетворять потребности Украины в оружии, если война с Россией будет длиться годами.