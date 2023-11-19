Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он отметил, что медийный образ встречи был следствием умелой игры двух политиков, хотя в целом она прошла положительно.

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Последствия встречи Байдена и Си Цзиньпина

Образ переговоров, которые транслировали наружу руководители двух стран, был достаточно сентиментальным и дружелюбным. Так, Джозеф Байден показал Си старую фотографию с его пребывания в США 28-летней давности, а китайский глава в знак дружбы согласился передать в аренду Соединенным Штатам несколько панд.

"Байден и Си – это пожилые люди и опытные дипломаты. Они создали вокруг встречи красивую картинку, но можно не сомневаться, что в очной встрече политики действовали более прагматично и откровенно", – убежден политолог.

Кирилл Сазонов о встречах Байдена и Си: смотрите видео

В частности, неприятный осадок по итогам этой встречи остался от подтверждения Байденом своих слов о Си Цзиньпине как диктаторе, а о Китае – как о стране, где власть не меняется демократическим способом.

"Также эта встреча показала, что никакой "третьей мировой войны" пока не состоится. Кроме того, интересны слова китайского руководителя относительно того, что планета Земля достаточно для бесконфликтного развития двух государств – прозрачный намек на то, что Россия не отвечает статусу великой державы", – подчеркнул Сазонов.

Что еще известно о встречи Байдена и Си