Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він зазначив, що медійний образ зустрічі був наслідком вмілої гри двох політиків, хоча вцілому вона пройшла позитивно.
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Наслідки зустрічі Байдена та Сі
Образ перемовин, які транслювали назовні очільники двох країн, був досить сентиментальним і доброзичливим. Так, Байден показав Сі стару фотографію з його перебування у США 28-річної давнини, а китайський очільник на знак дружби погодився передати в оренду Сполученим Штатам кілька панд.
"Байден і Сі Цзіньпін – це літні люди та досвідчені дипломати. Вони створили навколо зустрічі красиву картинку, але можна не сумніватися, що в очній зустрічі політики діяли більш прагматично і відверто", – переконаний політолог.
Кирило Сазонов про зустріч Байдена та Сі: дивіться відео
Зокрема, неприємний осад за підсумками цієї зустрічі лишився від підтвердження Байденом своїх слів про Сі Цзіньпіна як диктатора, а Китай – як країну, де влада не змінюється в демократичний спосіб.
"Також ця зустріч засвідчила, що ніякої "третьої світової війни" наразі не відбудеться. Крім того, цікавими є слова китайського очільника щодо того, що планета Земля достатньо для безконфліктного розвитку двох держав – прозорий натяк на те, що Росія не відповідає статусу великої держави", – підкреслив Сазонов.
Що ще відомо про зустріч Байдена та Сі
- Однією з важливих тем, щодо яких велася дискусія на перемовинах, стало питання Тайваню. Сі Цзіньпін на пресконференції наголосив, що Китай не збирається "кидати виклик лідерству США", тож і США не повинні стримувати Пекін. Однак до обох складових цього твердження є питання.
- Водночас Байден та Сі зійшлися на тому, що конкуренція між їхніми країнами має бути відповідальною і такою, що не призведе до військового протистояння. На це було спрямоване й одне із завдань американської дипломатії – поновити прямі контакти з китайськими військовими.
- Цікаво, що на зустрічі також згадували війну в Україні та Ізраїлі, що могло бути для України корисним. На уточнююче запитання щодо цієї проблематики китайське МЗС підтвердило, що стоїть на боці "переговорів заради миру та деескалації".