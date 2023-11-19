Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він зазначив, що медійний образ зустрічі був наслідком вмілої гри двох політиків, хоча вцілому вона пройшла позитивно.

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Наслідки зустрічі Байдена та Сі

Образ перемовин, які транслювали назовні очільники двох країн, був досить сентиментальним і доброзичливим. Так, Байден показав Сі стару фотографію з його перебування у США 28-річної давнини, а китайський очільник на знак дружби погодився передати в оренду Сполученим Штатам кілька панд.

"Байден і Сі Цзіньпін – це літні люди та досвідчені дипломати. Вони створили навколо зустрічі красиву картинку, але можна не сумніватися, що в очній зустрічі політики діяли більш прагматично і відверто", – переконаний політолог.

Кирило Сазонов про зустріч Байдена та Сі: дивіться відео

Зокрема, неприємний осад за підсумками цієї зустрічі лишився від підтвердження Байденом своїх слів про Сі Цзіньпіна як диктатора, а Китай – як країну, де влада не змінюється в демократичний спосіб.

"Також ця зустріч засвідчила, що ніякої "третьої світової війни" наразі не відбудеться. Крім того, цікавими є слова китайського очільника щодо того, що планета Земля достатньо для безконфліктного розвитку двох держав – прозорий натяк на те, що Росія не відповідає статусу великої держави", – підкреслив Сазонов.

Що ще відомо про зустріч Байдена та Сі