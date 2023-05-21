Байден и Зеленский встретились в Хиросиме
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден начали встречу в Хиросиме в рамках саммита G7.
Фото лидеров было опубликовано в Офисе Президента. Очевидно, что официальная часть
встречи уже началась. Впрочем, пока вторых деталей встречи нет.
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Украина получит новый пакет помощи от США
Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал список оружия и военной техники, которые Украина получит от США по результатам встречи. Пакет оценивается в 375 миллионов баксов.
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена на G7. Есть новый пакет военной помощи для Украины,
– говорится в сообщении.
В новый пакет военной помощи вошли:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
"Вместе со всей G7 мы за Украину": Байден о новом пакете военной помощи
О том, что президент США Джо Байден объявил о новом пакете безопасности помощи Украине во время встречи с Владимиром Зеленским в Японии, пишет также CNN.
Вся G7 поддерживает "Украину",
– заявил Джо Байден, объявляя новый пакет помощи.
Отмечают, что это первая встреча лидеров лицом к лицу после визита Байдена в Киев в феврале.
В ходе встречи американский лидер также отметил, что "Соединенные Штаты продолжают делать все возможное, чтобы укрепить способность Украины защищаться".
По словам Байдена, новый пакет помощи в сфере безопасности, ранее заявленный высокопоставленным чиновником администрации США, будет составлять 375 миллионов долларов, включать боеприпасы, артиллерию и транспортные средства.
То, чего вы достигли, есть вопрос всего мира, и мы в восторге от того, чего вы достигли. Вместе со всей G7 мы за Украину, и я обещаю, что мы никуда не уйдем,
– сказал Байден.
Байден рассказал, как слышал сирены воздушной тревоги, когда двое мужчин шли по украинской столице во время визита Байдена в начале этого года.
"Мы продолжали идти. Вам безразличны сирены. Мне безразличны сирены", – сказал Байден.Обратите внимание! 20 мая президент Украины прибыл в Хиросиму на саммит лидеров G7, где встретился с рядом партнеров и друзьями нашей страны. Владимир Зеленский поднял вопросы украинской формулы мира, а также ситуации на фронте.