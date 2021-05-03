Президент Байден быстро начал воплощать обещания в жизнь после инаугурации 20 января. Уже подписан закон о помощи в борьбе с COVID-19 на сумму почти 2 трлн долларов США, а подписанных указов уже больше чем у трех его предшественников.

Администрация, достигает своего, но не везде

Уже введено 200 миллионов доз вакциныот коронавируса, а сама возможность уже открыта для всех, кто старше 16 лет. И это произошло в рамках ста дней. Безработица падает, новые заявления о потере работы тоже уменьшаются в количестве (минимум за время пандемии). Школы снова открываются для обучения. Семьи и дети возвращаются к подобию нормальной жизни. Что удалось сделать за 100 дней, собрало издание CNN.

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Твиты заменены ежедневными пресс-брифингами, а в Кабинет вернулись уважаемые эксперты. Разительный контраст с временами Дональда Трампа. Первые 100 дней были посвящены остановке политик Трампа или их разворота на 180 градусов. В основном это касалось миграции (10 изменений, два новых указа) и экономики (3 разворота, 4 новых указа).

Президент Байден подписывает указы / Фото ABC4 Utah

Отрасль нацбезопасности была запущена заново 5-ю новыми политиками. По COVID-19 ударили 13-ю! Правда, двустороннюю поддержку и единство он пока не получил. Ни один республиканец не проголосовал за закон о помощи из-за коронавируса, даже некоторые демократы выступали против некоторых инициатив президента (иммиграция, избирательные права, инфраструктурный пакет).

Байден выпустил много планов, он планирует сделать в должности. Но реальность была иной, она началась с потока детей без родственников на южной границе. В некоторых случаях, его подход менялся в силу обстоятельств. Ниже кратко о каждой отрасли и что удалось сделать за 100 дней.

Пандемия коронавируса

После провальных действий Трампа Байден с командой обещал вакцинировать 100 миллионов человек за 100 дней. Удалось даже быстрее: до середины марта, за 40 дней до дедлайна. 200 миллионов доз были пройдены 21 апреля – за неделю до обновленного срока. Чтобы достичь этого, Байден активировал Акт оборонных производств (Defense Production Act – 24) для компаний Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Конкуренты должны работать вместе. США также приобрели сотни миллионов доз вакцины дополнительно. Сейчас мощностей достаточно, чтобы вакцинировать всех взрослых американцев одной дозой до конца мая. Для большей доступности, многие аптеки стали центрами вакцинации. По всей стране появились федеральные центры прививок, где это делала армия.

Вакцину могут ввести почти все врачи, включая дантистов, парамедиков и других. Для уязвимых групп населения и пожилых людей был организован спецтранспорт. Для всего этого приняли План Срасения Америки (American Rescue Plan – 24). 1,9 триллиона долларов были в том числе для усиления вакцинации.

Администрация даже перевыполнила обещание относительно прививок американцев / Фото NPR

Еще 4 миллиона долларов США будут выделены для глобального распределения вакцины с помощью программы COVAX. Медики и отраслевые эксперты теперь принимают решения, занимают должности и советуют, что делать.

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Антонио Фаучи, давний директор Национального Института аллергических и инфекционных болезней, продолжил работать главным медицинским советником. Трамп, напомним, хотел его уволить и всячески унижал. Директор Офиса техники и науки в Белом Доме был поднят до уровня члена Кабинета. Брифинги с участием топ-экспертов и чиновников на тему COVID-19 стали регулярными.

Экономическое восстановление

Удалось

За несколько дней до инаугурации Байден попросил Конгресс поддержать пакет помощи американцам. Он состоял из выплат для безработных, чеков для стимулирования, поддержки малого бизнеса и денег для безопасного открытия школ. Собственно, это был упомянутый выше "план спасения".

Администрация выплатила уже 160 миллионов чеков стоимостью 1400 долларов каждый. Для тех, кто зарабатывает менее 150 тысяч долларов, предусмотрена налоговая пауза.

Государственные образовательные учреждения получили 80 миллиардов долларов помощи, а 39 миллиардов пошли для учреждений ухода за детьми в штатах. Еженедельные выплаты тем, кто потерял работу были увеличены со временем еще на 300 долларов США. Две ключевые программы в этой области продлены до конца сентября.

Помощь продолжает поступать, но еще не везде / Скриншот KHOU

Пакет обеспечивает 350 миллиардов долларов штатам, местным органам власти, территориям и племенам. Увеличивает на 15% льготы на продовольственные талоны до сентября, поддерживает миллиардами долларов собственников жилья и арендаторов, которым сложно оплатить ренту.

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Налоговый кредит на ребенка теперь увеличен и продлен на год, что позволяет большему количеству родителей с низким уровнем дохода получить его. В пакет также вошли: помощь с продуктами, продление моратория на выселение и приостановление выплат студенческих долгов и начисления процентов.

Проблемное направление

С другой стороны, новая программа грантов для проблемных ресторанов пока не начата. Это касается театров и музыкальных сцен. Впрочем, деньги идут через две другие программы: защиты заработной платы и займов во время стихийных бедствий.

Успехи не без проблем

Конгресс немного обрезал Байдену крылья: чеки стимулирования были выданы только семьям, которые зарабатывают меньше 200 тысяч долларов в год, пособие по безработице была немного уменьшено, минимальная зарплата выросла всего до 15 долларов в час.

Администрация Байдена сталкивается с проблемами в отношении малообеспеченных детей, потерявших бесплатное или льготное питание в школе. Поскольку они учатся дистанционно. Несмотря на усилия Министерства сельского хозяйства, миллионы детей все еще ждут. Это не говоря об их родителях, которые все еще ждут утверждены штатами деньги.

Иммиграция

Удалось

Несколько указов Байдена были направлены на остановку или разворот жесткой иммиграционной политики Трампа. В том числе перестал действовать запрет на поездки (так называемый "мусульманский бан" – 24) в США. Программа DACA отложенных действий для уже прибывших в страну детей была укреплена (так называемых Dreamers – 24).

Рабочая группа для розыска и воссоединения семей начала работу. Поскольку одной из главных идей Трампа было разделение семей на границе и все еще около 400 детей не знают, где их родители. "Нулевая толерантность" республиканцев понемногу уходит в прошлое, хотя проблемы на границе остаются.

Строительство стены на границе с Мексикой было остановлено, чрезвычайная ситуация, которая позволяла ее финансировать из дополнительных средств, была отменена. Людям из ЛГБТ+, беженцам и искателям убежища теперь должны предоставлять равные права.



Вопрос миграции, законной и нет, остается едва ли не самым острым / Коллаж CNN

Политика "Оставайтесь в Мексике" тоже была остановлена. Она предусматривала, что искатели убежища должны были оставаться в Мексике, пока в США рассматривают их дело. Это создавало риск угона, ограбления или даже убийства. Теперь постепенный въезд мигрантов разрешен, но все не так просто.

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Что касается легальной миграции, то Байден подписал указ о восстановлении рабочей группы Новых Американцев. Решение Трампа о государственной пошлине за использование государственных услуг (например, медицинских, жилищных или на еду) было отменено. Оно очень било в первую очередь по бедным иммигрантам. Байден призвал пересмотреть сам сбор.

Проблемное направление

Наплыв мигрантов настолько велик, что пограничная служба не справляется (несмотря на то, что Байден говорит о взятой под контроль ситуации – 24). Социальная служба долго ищет детям новые семьи или приюты.

Пришлось открывать 11 новых временных заведений, так как пограничные пункты содержания больше походят на тюрьму. Вице-президент Камала Харрис должна поехать в Центральную Америку, особенно в Мексику и Гватемалу. Поэтому эта проблема все еще требует вмешательства и решения.

С количеством иммигрантов, которых США могут принять, возник скандал. Сначала, Белый Дом сказал, шокируя всех, что ограничения Трампа останутся в силе – только 15 тысяч в год. Новое ограничение будет установлено ​​до 15 мая, но это было достигнуто после критики администрации.

Внешняя политика

После вступления в должность Байден сосредоточился на трех странах: Россия, Иран и Афганистан. После 20 лет самой продолжительной войны в истории Америки, новый президент пообещал вывести войска из Афганистана. И процесс уже начался, должен закончиться до 11 сентября 2021 года. Небольшое количество солдат останется только для защиты посольства.

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Афганистан и в дальнейшем будет получать дипломатическую и гуманитарную поддержку, направленную на достижение мира. Что до Ирана, то США пытается вернуться к ядерному соглашению (оно же СВПД – 24) из которого Трамп вышел в 2018 году. В апреле возобновились переговоры в Вене, но прогресс пока небольшой.

Иранские разногласия

Тегеран желает отмены всех санкций, на что Вашингтон пока пойти не может. Иранцы подняли обогащения урана до 60%, что уже очень близко к боевому уровню в 90%. Госдеп называет Вену лишь "первым шагом на длинном пути", но из-за выборов уже в июне, у Ирана нет столько времени.

Одновременно, администрация Байдена ввела серьезные санкции против РФ за попытку хакерства госучреждений с помощью компании SolarWinds, вмешательство в выборы 2020 года, оккупацию и "суровые нарушения прав человека" в Крыму.

Конфликт с Москвой только обостряется / Фото International Financial Law Review

Десять дипломатов и разведчиков России были высланы из США. Из-за действий в ответ, персонал посольства США в РФ уменьшился настолько, что пришлось остановить выдачу виз (кроме дипломатических). Финансовые учреждения США теперь не могут покупать государственный долг России. Байден также предложил Путину встречу.

Дальнейшие шаги администрации