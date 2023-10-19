Почему на самом деле Байден уехал в Израиль, и могут ли США вступить в войну

В визите Байдена в Израиль есть два важных аспекта. Оба связаны с ситуацией в самих США. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Почему США важно поддерживать Израиль

Американский президент Джо Байден посетил Израиль 18 октября. Для этого ему пришлось отменить визит в Иорданию.

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Первый аспект поездки Байдена в Израиль связан с его предвыборной кампанией. Подавляющее большинство еврейского населения США голосуют за демократов. Байден хочет продемонстрировать им, что его администрация защищает Израиль.

Второй аспект заключается в очень сложной внутриполитической ситуации в США. Обычно Израиль активно поддерживали республиканцы, тогда как демократы критиковали Тель-Авив за политику, которую он осуществляет на оккупированных палестинских территориях. Сейчас Байден выбивает из-под ног республиканцев стул и показывает, что демократы могут действовать по-другому – эффективно, быстро и оказывая всяческую помощь Израилю.

Важно также отметить, что в США начинают понимать, что речь идет не только о локальном конфликте, но и о серьезной стратегической игре. В этой стратегической игре Вашингтон может потерпеть серьезное поражение, если противоположная сторона – Иран, Россия и Китай – реализует свой план по выдавлению Штатов с Ближнего Востока.

Поэтому США нужно поддержать Израиль, поскольку, с одной стороны, это воспринимается как легитимное действие, а с другой – это их участие не позволяет арабским странам дистанцироваться от США.

"Жесткие вопросы" от Байдена

В Белом доме заявили, что Байден будет задавать Израилю "жесткие вопросы", но будет делать это "как друг". Этими жесткими вопросами могут быть вопросы прекращения оккупации. Для Израиля по-прежнему остается актуальным то, что обычно критикует демократическая администрация США. Речь идет о унижении достоинства людей, продолжении оккупационной политики, гуманитарном аспекте.

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США поддерживают Израиль в его самозащите, но в то же время настаивают на реализации формулы, согласованной предыдущими израильскими политиками.

Есть и гуманитарный аспект также – как сделать так, чтобы население Сектора Газа как можно меньше пострадало?

Вступят ли Штаты в войну?

США стоят на стороне Израиля, но вероятность непосредственной вовлечённости Штатов в эту войну – невелика. Она возможна только при условии, что в войну вмешается Иран. Однако Иран в ближайшее время вряд ли будет готов непосредственно вступить в войну, он будет действовать своими прокси. Ирану больше нужна дестабилизация в арабских странах, чем прямой конфликт с Израилем. Исходя из этого, прямое вовлечение США в этот конфликт маловероятно.

Вчера, 18 октября, произошли обстрелы больницы в Секторе Газа, СМИ сообщили об около 500 погибших. Эта ситуация имеет эмоциональный, пропагандистский и формальный аспекты. В формальном – израильтяне довели западной публике, что они не причастны к этому удару. Но вряд ли это поможет им убедить других, например, Глобальный Юг. Тот скорее примет версию о том, что это был удар Израиля, и будет действовать исходя из этого. Какие-то доказательства здесь не работают, только эмоции.

Заложники сдерживают Израиль от наземной операции

Пока неизвестно, когда напряжение между Израилем и ХАМАС упадет. Все зависит от того, начнется ли наземная операция, которую анонсировали израильтяне. Они говорят, что операция будет точно. Однако при этом высшее руководство Израиля медлит и, очевидно, не готово к наземной операции. Причина в угрозе, которая возникнет на севере страны.

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Власти Израиля не хотят повторить ситуацию нулевых годов, когда армия вошла в Сектор Газа и погрязла там, а Хезболла открыла второй фронт на севере. Для Израиля это была довольно сложная военная операция, ведь боевые действия были на два фронта. В сущности, эту войну Тель-Авив не выиграл.

Именно от промедления Израиля и зависит деэскалация. Не следует забывать, что существует проблема заложников. Родственники людей, которые попали в плен к террористам, давят на израильские власти. Они осознают, что в случае начала операции заложники могут погибнуть.

Что в этой ситуации делать – никто не знает. Никто не ожидал такого количества заложников. Это стало одним из сдерживающих факторов для начала наземной операции, что делает ситуацию патовой. Итак, сейчас многое будет зависеть от переговоров об освобождении пленных.