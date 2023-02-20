Это невероятно вас видеть, – Байден Зеленскому во время исторического визита в Киев

20 февраля в Киев прибыл президент США Джо Байден. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Во время переговоров с Зеленским Байден заявил, что ему приятно вернуться в Киев. Прибыв в столицу, его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Важно Пока мир готовится к годовщине вторжения, – Байден очертил цель своего визита в Киев

Байден рад видеть Зеленского

Президент США прибыл в Киев в 8 утра. "Приятно вернуться в Киев" – сказал Байден, когда прибыл в столицу. Его поприветствовала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Кортеж Байдена прибыл в Мариинский дворец после 8:30. На входе американского лидера встретили Владимир Зеленский и его супруга Елена.

"Спасибо, что приехали", – сказал Зеленский, пожимая руку Байдену. На что американский лидер ответил: "Это невероятно вас видеть".

Байден отметил, что это его восьмой визит в Киев.

Каждый раз все важнее,

– сказал президент США.

Президент США впервые в Украине с 2008 года

В последний раз президент США посещал Украину еще в 2008 году – это был Джордж Буш-младший.

Сначала о визите Байдена в Киев в твиттере написал журналист Bild Юлиан Рёпке. Также о поездке лидера США в Украину писал российский оппозиционер Марк Фейгин. В конце концов, Байден приехал в Киев.

Новая помощь Украине от США

Американский президент объявил о новой поставке критически важного оборудования Украине. В пакет помощи войдут: артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы оградить наш народ от воздушных бомбардировок.

Также на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против элит и компаний России.