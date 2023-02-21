Также, по его мнению, США не стоит "вступать в войну с Китаем". Таким образом, республиканцы осудили Джо Байдена за визит в Киев.
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Конкурент Байдена раскритиковал помощь США Украине
Я не думаю, что в наших интересах вступать в опосредованную войну с Китаем, ввязываясь в такие вещи,
– заявил Десантис, имея в виду территории Украины, которые Россия захватила военным путем.
Замечания, сделанные в связи с визитом Байдена в Киев, были одними из самых прямых комментариев Десантиса об участии США в войне с начала 24 февраля 2022 года.
На вопрос, как выглядит победа, Десантис ответил, что Россия "ранена и понесла огромные потери", не признавая той роли, которую сыграли американское оружие и военная разведка.
Конкурент Байдена добавил, что Россия якобы не несет угрозы "на том же уровне, что и Китай".
"Страха перед тем, что Россия войдет в страны НАТО, нет. Я думаю, что она уже показала себя как третьесортная военная сила", – подчеркнул Десантис.
Визит Байдена в Киев: последние новости
- Во время визита в столицу Джо Байден объявил новый пакет военной помощи на миллиарды долларов. В него вошли артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения.
- Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что это первый в истории случай, когда президент США посетил столицу страны, находящейся в состоянии войны, где военные Штаты не контролируют критическую инфраструктуру.
- Кстати, Джо Байден указал на главную ошибку Владимира Путина. По словам президента США, российский диктатор, начав вторжение почти год назад, считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Однако Путин глубоко ошибался.
- Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что визит Байдена 20 февраля в Украину был стратегически важным.