Також, на його думку, США не варто "вступати у війну з Китаєм". Таким чином, республіканці засудили Джо Байдена за візит до Києва.

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Я не думаю, що в наших інтересах вступати в опосередковану війну з Китаєм, вплутуючись у такі речі,

– заявив Десантіс, маючи на увазі території України, які Росія захопила військовим шляхом.

Зауваження, зроблені з нагоди візиту Байдена до Києва, були одними з найпряміших коментарів Десантіса про участь США у війні з початку 24 лютого 2022 року.

На питання, як виглядає перемога, Десантіс відповів, що Росія "поранена та зазнала величезних втрат", не визнаючи тієї ролі, яку відіграли американська зброя та військова розвідка.

Конкурент Байдена додав, що Росія буцімто не несе загрози "на тому ж рівні, що й Китай".

"Страху перед тим, що Росія увійде до країн НАТО, немає. Я думаю, що вона показала вже себе як третьосортна військова сила", – наголосив Десантіс.

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