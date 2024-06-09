В субботу, 8 июня, Эмануэль Макрон принял Джо Байдена с официальным визитом в Париже, главное внимание они сосредоточили на политических вопросах. Об этом сообщает Reuters.
Смотрите также Держит Путина в неопределенности: какую игру ведет Франция по отправке инструкторов в Украину
Что сказали об Украине
На совместной пресс-конференции президенты Франции и Соединенных Штатов накануне саммитов G7 и НАТО, которые состоятся уже вскоре, выразили свою поддержку нашему государству в войне с Россией.
Это гораздо больше, чем Украина. Вся Европа будет под угрозой, но мы этого не допустим... Соединенные Штаты крепко стоят на стороне Украины. Мы стоим на стороне наших союзников. И мы на стороне Франции,
– заявил Байден.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин не остановится на достигнутом в Украине, а пойдет дальше.
В то же время Макрон поблагодарил Байдена и Соединенным Штатам за участие в помощи нашему государству и отметил общность взглядов Вашингтона и Парижа на войну, в которой "на карту поставлена безопасность и стабильность" Европы.
Он также выразил надежду, что участники G7 во время встречи подтвердят обязательства предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов.
Накануне Макрон встретился с Владимиром Зеленским: главное
- Президент Франции заявил о желании, чтобы его страна подготовила бригаду для ВСУ. Речь идет об иностранных военных, которые будут обеспечивать обучение и снаряжение украинских солдат. Об участии французских военных в войне против России пока не говорится.
- Также Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине самолетов Mirage 2000 в рамках новой военной помощи. По его словам, программа по обучению пилотов будет запущена уже 7 июня. На подготовку пилотов уйдет 5 – 6 месяцев. Вероятно, они прибудут до конца 2024 года.
- Французский лидер во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским подтвердил свое участие в Саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15 – 16 июня. Кроме того, он приедет в Украину. Также Эммануэль Макрон выразил надежду, что участие будет как можно шире.