В то же время министр оборон Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не будет отправлять своих инструкторов в Украину. Политолог Николай Давидюк объяснил 24 Каналу, почему позиция Франции постоянно варьируется.

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От чего зависит решение

На днях в западных СМИ появился материал, в котором назвали формулу коммуникации США с Украиной – "нет, нет, нет, возможно, да".

В течение последних трех месяцев между Вашингтоном и Киевом такой диалог. Сначала США говорят три "нет", потом "возможно", а после дают добро. Например, так было по HIMARS, F-16, возможности бить по территории России. Все это дает Украине возможность продвигаться дальше,

– отметил Давидюк.

По такой формуле сейчас идет Франция, потому что часть решения зависит от США. К тому же французы пытаются построить коалицию. По мнению политолога, Париж играет в свою игру и пытается держать Владимира Путина в неопределенности.

"Они (французы – 24 Канал) говорят, что не просто дадут инструкторов, а еще и найдут коалицию. Они за нас борются. Я думаю, что дожмем, но надо понимать, что это только первый шаг", – добавил политолог.

Введение западных инструкторов в Украину